«Solid på både resultat og kontantstrøm, prosjekter som leveres i rute, og produksjonsoppjustering taler for en positiv kursreaksjon i dag», skriver Nordea-analytiker Sondre Snersrud til sine kunder.

Han prater om Aker BP som har lagt frem tall for tredje kvartal på morgenkvisten.

– Finansposisjonen vår forblir stabil. Sterk kontantstrøm og disiplinert kapitalallokering muliggjør fortsatt investeringer i fremtidig vekst, fremdrift i store utviklingsprosjekter og levering av attraktive, stabile utbytter til våre aksjonærer, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Under fjoråret

Aker BP leverte et driftsresultat (Ebit) på 1,47 milliarder dollar, eller 14,77 milliarder kroner i dagens valuta, av totale inntekter på 2,59 milliarder dollar.

Hovedtallene kom inn et godt stykke under det som ble presentert i samme periode i fjor (se tabell under).

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 1,59 milliarder dollar av inntekter på 2,54 milliarder dollar, ifølge analytikernes beregninger innhentet av selskapet selv.

Ellers betaler Aker BP som ventet et utbytte på 0,63 dollar per aksje i kvartalet – totalt 2,52 dollar aksjen for året som helhet.

Aker BP (Mill. USD) 3. kv./25 3. kv./24 Driftsinntekter 2.599 2.858 Driftsresultat 1.475 1.695 Resultat før skatt 1.426 1.627 Årsresultat 285 173

Løfter produksjonsmål

Samtidig jekker selskapet opp lavenden av prognosene for helårets produksjon til 410.000-425.000 fat, fra 400.000-425.000 tidligere. Produksjonen i kvartalet er allerede annonsert og endte på 414.000 fat per dag.

– I tredje kvartal fortsatte vi å vise stabil og effektiv drift på tvers av porteføljen. Våre vekstprosjekter utviklet seg som planlagt, mens teamene våre opprettholdt høy oppetid, sier Hersvik.

Som annonsert i august kan Aker BP skryte av å gjort et av de største funnene på norsk sokkel dette tiåret.

– Omega Alfa-funnet var et klart høydepunkt dette kvartalet. Som et av de største oljefunnene på norsk sokkel det siste tiåret, understreker det styrken i vår lete­strategi og vår samarbeidende tilnærming med partnere. Funnet utvider ressursgrunnlaget for Yggdrasil betydelig og støtter vår ambisjon om å øke produksjonen godt inn i det neste tiåret, sier Hersvik.

Flere spår oppgang

Det er ikke bare Nordea Markets som venter et løft i Aker BP-aksjen etter tallene.

«Vårt guesstimate er at aksjen handles 1-2 prosent over konkurrentene i onsdagshandelen», skriver Danske Bank Markets.

Aker BP-aksjen har steget 12 prosent så langt i år, og inkludert utbytte har avkastningen vært på 22 prosent.