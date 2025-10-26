Fire år etter terrorangrep: Opphever force majeure på gigantisk prosjekt

Franske TotalEnergies samt partnerne har opphevet force majeure på sitt 20 milliarder dollar store LNG-prosjekt i Mosambik, melder Upstream.

Prosjektet ble stanset i 2021 etter et islamistisk terrorangrep i Cabo Delgado-provinsen.

I dag er 40 prosent av anlegget ferdigstilt, og det er ventet å være i drift fra 2029.

Trenger godkjenning

Før prosjektet kan gjenopptas for fullt, må regjeringen i Mosambik godkjenne en revidert utviklingsplan samt et budsjett.

Det gjenstående arbeidet vil utføres i «containment mode», med arbeidere som fraktes inn med fly eller båt av sikkerhetshensyn.

Prosjektpartner Bharat Petroleum har tidligere uttalt at sikkerhetsutfordringer og den fire år lange pausen har ført til minst 4 milliarder dollar i ekstra kostnader. Partene har vært i forhandlinger med myndighetene om hvordan disse utgiftene skal fordeles.

Italia-baserte, og Subsea 7-frier, Saipem, er hovedentreprenør på prosjektet.

Rundt 90 prosent av produksjonsvolumet på 13 millioner tonn LNG pr. år er allerede kontraktfestet til kunder som CNOOC i Kina, EDF i Frankrike og britiske Shell. En del av gassen er reservert for det statlige energiselskapet ENH i Mosambik.