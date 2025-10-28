Bill Gates: Kina knuser Vesten på kjernekraft

Bill Gates mener Kina seiler opp som en sterk konkurrent til USA i kappløpet om å utvikle neste generasjons kjernekraftverk, skriver Bloomberg.
– Deres arbeid med fusjon og fisjon er svært imponerende. Kina investerer mer i fusjon enn resten av verden til sammen – ganger to, sier Microsoft-gründeren.
Landet har allerede et solid forsprang på grønn teknologi som elbiler, solceller, batterier og sjeldne jordarter. Nå satser det tungt på avanserte kjernekraftverk – et av de siste feltene der Vesten fortsatt har et fortrinn.
Store utfordringer
Den globale kjernekraftindustrien møter store utfordringer, blant annet regulatoriske godkjenninger og manglende forsyningskjeder for nytt brensel. I tillegg har ingen hittil klart å produsere netto energi fra fusjon.
Likevel øker interessen for små modulære reaktorer og fusjon som kraftkilder for datasentre. Ifølge BloombergNEF ventes amerikanske datasentre å stå for nær 9 prosent av landets strømforbruk innen 2035, mer enn dobbelt så mye som i 2024. Økningen kan utløse investeringer på 350 milliarder dollar i kjernekraft, ifølge Bloomberg.
Gates mener kjernekraft kan sikre datasentre stabil strøm og lavere kostnader. Energiforbruket øker kraftig som følge av kunstig intelligens, varmepumper og elbiler. Selv om USA har store naturgassreserver – som sto for nær halvparten av kraftproduksjonen i 2023 – minner han om at ressursene ikke er ubegrensede.
– Vi har ikke uendelig med naturgass, sier Gates.
Investerer i oppstartselskaper
På sikt tror han enten fusjon eller fisjon blir den billigste måten å produsere elektrisitet på, men begge teknologier er foreløpig dyre og uprøvde.
Gjennom investeringsfondet Breakthrough Energy Ventures har Gates støttet flere kjernekraftoppstarter, blant dem fusjonsselskapet Commonwealth Fusion Systems og fisjonsutvikleren TerraPower – som han også grunnla.
Ifølge Bloomberg har kjernekraft også fått støtte fra Trump-administrasjonen. Under en konferanse i Utah i oktober sa energiminister Chris Wright at «kjernekraft kommer til å bli sexy igjen».
Flere teknologigiganter, som Microsoft og Google, har inngått avtaler med kjernekraftoppstarter for å sikre fremtidig strømforsyning. Men Gates tror det vil ta tid før teknologien får stor betydning.
– Kjernekraft vil neppe bli et betydelig bidrag til datasentrenes strømforbruk før i 2035 – og det er hvis alt går etter planen, sa han.