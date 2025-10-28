Tom Hayes, tidligere stjernetraderen i UBS Group, har saksøkt sin gamle arbeidsgiver i Connecticut for minst 400 millioner dollar, melder Bloomberg.

Han mener banken serverte ham «på et sølvfat» til påtalemyndighetene for å beskytte seg selv under den omfattende Libor-etterforskningen på 2010-tallet.

FRIKJENT: Tom Hayes (til venstre) og tidligere Barclays-trader Carlo Palombo jubler sammen med sine advokater etter at britisk Høyesterett opphevet dommen mot dem for Libor-manipulasjon i juli. Foto: NTB

Frikjent i sommer

Hayes ble symbolet på Libor-skandalen, der banker manipulerte referanserenten som lå til grunn for lån og derivater verdt over 350.000 milliarder dollar. Han ble i 2015 dømt til elleve års fengsel i Storbritannia for å ha manipulert Libor, men ble frikjent av den britiske Høyesterett i sommer – i en oppsiktsvekkende avgjørelse.

Ifølge retten ble Hayes «fratatt muligheten til en rettferdig rettergang som følge av juridisk feilaktige og urettferdige instruksjoner».

– Troen min på det britiske rettssystemet har vært på bristepunktet, men i dag er den gjenopprettet, sa Hayes til Bloomberg da frikjennelsen ble kjent.

– Håndplukket

I søksmålet mot UBS hevder Hayes at rentemanipulasjonen var kjent og allment akseptert internt i banken, og at ledelsen godkjente praksisen. Ifølge advokatene var handlingene heller ikke straffbare på det tidspunktet.

– Hayes ble UBS’ håndplukkede syndebukk, hevder Hayes' advokater.

– Selv om han nå har fått renvasket navnet sitt, har bankens opptreden ødelagt livet hans for alltid.

UBS inngikk i 2012 et forlik med det amerikanske justisdepartementet og betalte 400 millioner dollar for å unngå tiltale. Tre år senere ble avtalen opphevet etter mistanke om valutamanipulasjon – første gang en slik avtale ble trukket tilbake i banksektoren, ifølge Bloomberg.

SAKSØKT: UBS og konsernsjef Sergio Ermotti. Ermotti har ledet UBS siden 2011, med unntak av noen sabbatsår mellom 2020 og 2023. Foto: Bloomberg

Høyprofilert skurk

Ifølge Hayes’ advokater bør UBS betale minst 400 millioner dollar i erstatning for tapte inntekter og psykisk belastning, inkludert skilsmisse. De hevder også at bankens totale bot på 1,5 milliarder dollar ville vært langt høyere dersom UBS ikke hadde samarbeidet med myndighetene ved å tilby «Hayes på et sølvfat».

– UBS trengte en spesifikk skurk til sitt skuespill, heter det i dokumentet.

– En høyprofilert nok til å tilfredsstille tilsynsmyndighetene, men lav nok i systemet til at ledelsen kunne gå fri.

Hayes jobbet i UBS fra 2006 til 2009 og skal ifølge ham selv ha generert 300 millioner dollar i gevinst for banken på en lønn på rundt 3 millioner, skriver Bloomberg.

Han sluttet i den sveitsiske storbanken for å begynne i Citigroup, der han året etter ble bedt om å stoppe praksisen og senere fikk sparken i 2010. Han ble arrestert i 2012 og dømt til 11 års fengsel i 2015, men har siden løslatelsen i 2021 kjempet for å bevise at han ikke gjorde noe kriminelt.