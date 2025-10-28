Her lønner det seg med Norgespris onsdag

I Sørøst-Norge blir prisen 96,6 øre per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir den 86,7 øre, i Nord-Norge blir den 22,4 øre, og i Vest-Norge blir den 91,2 øre, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

I sørøst, sørvest, midt og vest ligger minsteprisen over 40 øre per kWh uten mva, dermed vil det lønne seg med norgespris der. Derimot i nord ligger maksprisen under 40 øre, så det vil ikke lønne seg med norgespris der.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (16,93 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,52 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 5 og 6 på natten i Nord-Norge, da på 5,5 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-Norge 60,6 øre, Sørvest-Norge 61,5 øre, Midt-Norge 43,4 øre og Vest-Norge 58,8 øre.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,039 kroner per kWh og 5,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,8 kroner per kWh og 0,5 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 75 øre, time for time.