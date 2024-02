Karbonfangstselskapet Capsol Technologies henter frisk kapital i en ny emisjon.

Mellom 6 og 8 millioner nye aksjer skal deles ut, hver til kurs 12,60 kroner. Det er 5,6 prosent under gårsdagens sluttkurs. Totalt sikter selskapet mot å hente mellom 75 og 100 millioner kroner i emisjonen.

Kursen er satt på grunnlag av snittkursen siste 30 dager.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil gå til finansiering av strategiske initiativer innen nye markeder, nye løsninger og nye inntektsstrømmer, spesifikt:

etablering og drift av virksomhet i USA teknisk og kommersiell utvikling av CapsolGT®-løsningen for karbonfangst fra gass turbiner og utvidelse av CapsolGo® mobile demonstrasjonsprogram.

HENTER PENGER: Jan Kielland, adm. direktør Capsol Technologies. Foto: Andreas Klemsdal

Selskapet har fått forhåndstegninger fra enkelte primærinnsidere, eksisterende aksjonærer og nye investorer: Primærinnsidere har tegnet seg for 3 millioner kroner, og eksisterende/ nye aksjonærer har tegnet seg for rundt 70 millioner kroner.

På eiersiden finner vi kjendisinvestorer som Arne Fredly, som gjennom sitt selskap Apollo Asset Limited eier 1 million aksjer i selskapet til en verdi av 13,4 millioner kroner. Ketil Skorstad sitter gjennom Tigerstaden på aksjer til en verdi av over 20 millioner kroner. Største eier er Einar Christen Lange, som er daglig leder i Rederiaktieselskapet Skrim, som sitter på 17,8 prosent av selskapet. Aksjene er verdt 127 millioner kroner.

Det svenske klimakontrollselskapet Munters har tegnet seg for nær 23 millioner kroner av emisjonen.

I en separat melding fremgår det at Capsol Technologies har inngått et samarbeid med Munters, med mål om å forbedre effektiviteten av Capsols proprietære prosess for fangst av CO2 fra industrielle utslipp.



Videre skriver selskapet at Capsol-aksjen er likvid, så aksjer ventes å være tilgjengelig i markedet for aksjonærer som ikke ønsker å bli utvannet av den rettede emisjonen.

Breakeven i år

Capsol Technologies fikk et driftsresultat på minus 9,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot et driftsresultat på minus 7,7 millioner kroner i samme kvartal året før.

Selskapet forventer å nå breakeven på teknologilisensiering i år og vurderer at gjeldende forretningsplan er fullt finansiert.



Salgspipeline ved utgangen av kvartal var 55 millioner tonn CO2 pr år. Den modne delen av selskapets pipeline var på 11,9 millioner tonn CO2 pr år ved utgangen av kvartalet. Selskapet målsetter lisensieringsomsetning på 7-12 euro pr tonn installert kapasitet, med en margin på 40-60 prosent.