– Dessuten er regelverket for behandling av konsesjonssaker omfattende. Et stykke på vei er det bra, for det sikrer at natur, miljø og lokale meninger blir tillagt stor vekt. Men regelverket bør likevel forenkles. For eksempel har vi foreslått at mindre produksjonsanlegg skal kunne bygges på den konsesjonen nettselskapene allerede har. Da hadde NVE sluppet å bruke tid og krefter på en rekke mindre saker. Vi burde også hatt en hjemmel til å raskt avslå saker som åpenbart ikke blir noe av. Da hadde vi spart tid. Men regelverket er det opp til regjering og Stortinget å bestemme.