Gjestekommentar: Marius J. Pilgaard, advokat

Marius J. Pilgaard har arbeidet med grunnrenteskatt i over 20 år, med vekt på petroleumsskatt og vannkraftbeskatning. Han har lang erfaring fra Finansdepartementet (skattelovavdelingen) og som advokat i advokatfirmaene BAHR og Thommessen. Foto: Thommessen

Grunnrente oppstår ofte i næringer hvor det gis tilgang på begrensede naturressurser, konsesjonsregimer eller i monopolsituasjoner. Her oppnår eierne typisk en avkastning på investeringene utover investors alternativavkastning – altså en avkastning som er høyere enn en sammenlignbar investering med samme risiko. Det er derfor mulig å beskatte selve grunnrenten uten at dette påvirker eierens investeringsvalg. For økonomer er dette et gode.

Dagens grunnrente-skattepolitikk er at staten skal tre inn som en “stille deltaker” i investeringsprosjektene, med det formål at skatten skal være mest mulig nøytral. I en nøytral grunnrenteskatt tar staten full andel av risikoen på både inntekts- og kostnadssiden. Staten vil dermed også ta sin del av tapet for en investering som viser seg å bli ulønnsom.

Et mål med en nøytral skatt er at staten deler likviditetsbelastningen i investeringsfasen, og høster skatteinntektene i inntektsfasen på linje med eierne. For investeringskostnader kan dette i prinsippet behandles på to måter. Én modell er en periodisert skatt der investeringer aktiveres med fremtidige fradrag for slit og elde. Dette er den modellen som det alminnelige skattesystemet bygger på. En annen modell er en kontantstrømskatt hvor investeringene kommer umiddelbart til fradrag. For å oppnå en nøytral skatt må skatteverdien av underskudd i grunnrenteskatten utbetales årlig.