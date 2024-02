Helt konkret er det fem grep selskaper som er omfattet av direktivet bør gjøre nå:

1. Sett dere inn i kravene som gjelder for din virksomhet, og forankre arbeidet med bærekraftrapportering i styret.

2. Bestem hvem som har ansvaret for bærekraftrapporteringen, og sikre at de har kapasitet. Vi ser ofte at ansvaret legges på personer som allerede har store ansvarsområder. Aksepter at dette er et omfattende arbeid som vil kreve tid og ressurser fra flere i selskapet.

3. Gjør en dobbel vesentlighetsanalyse. Vesentlighetsanalysen er et krav i direktivet, men det er også en grunnstein i bærekraftarbeidet. Den hjelper dere med å prioritere de riktige og viktige områdene i bærekraftarbeidet, og blir i praksis en innholdsfortegnelse for bærekraftrapporteringen. Det er lurt å forankre vesentlighetsanalysen hos revisor eller den som skal gjøre uavhengig attestasjon. Har dere gjort feil i vesentlighetsanalysen, vil det påvirke hele rapporten. Derfor er det viktig å komme riktig ut av startblokka.

4. Gjør en gap-analyse, som viser hva dagens rapportering mangler for å oppfylle kravene i CSRD-direktivet, og hvilke data dere eventuelt mangler. Ta en titt på innfasningsreglene og gjør en prioritering av hvilke data det haster med å hente inn.

5. Samle inn dataene dere trenger for å kunne rapportere i henhold til kravene. Dette kan være en tidkrevende prosess, men dersom vesentlighetsanalysen er godt utført, er det enklere å sikre at dere henter inn riktige data. Gjør en vurdering av om dere har gode nok systemer for å hente inn data i dag som sikrer god internkontroll og sporbarhet.

Først når disse fem punktene er gjort, starter selve rapportskrivingen. Erfaringen fra flere av våre kunder er at det må settes av god tid fra et selskap starter på dobbel vesentlighetsanalyse til de har samlet nødvendige data for å kunne utforme rapporten. For de fleste er det også krevende fordi det er et nytt fagfelt og en ny arbeidsmetode.

Tiden går fort frem mot første rapporteringsfrist, enten ditt selskap treffes i 2024 eller 2025. I tillegg vil det ta tid å justere den første rapporten, få den styregodkjent og attestert.

Kravene skal føre til omstilling

FNs varsko om kode rød for menneskeheten tydeliggjør at næringslivet må bidra med målrettet innsats for å nå klima- og bærekraftmål. Målet med at pisken kommer frem, er å skape økt bevissthet i næringslivet og akselerere utvikling av nye innovative grønne produkter, tjenester og forretningsmodeller. Du kan ikke forbedre bærekraftarbeidet før du har sjekket hvordan det står til.

Selv om selskaper i prinsippet kan rapportere på bærekraft uten å gjøre tiltak, er dette en mulighet til å gjøre det bedre. Dere kan vise kunder og markedet at dere tar ansvar. Når store selskaper må sikre bærekraft i egen drift og leverandørkjede, skaper det ringvirkninger i hele næringslivet.

Å omtale dette som et paradigmeskifte er pompøst og bastant, men likevel riktig. Kravene til bærekraftrapportering skaper en omfattende endring i hvordan næringslivet jobber og kommuniserer rundt bærekraft som ikke vil reverseres. Vi som omfattes av de nye reglene må omfavne dem og bruke dem som en mulighet.