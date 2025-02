Freyr flytter hovedkontoret til Texas

I november 2023 meldte batteriselskapet Freyr at selskapet skulle flytte hovedkontoret til USA etter at de hadde valgt å skrote investeringene i Giga Arctic-fabrikken i Mo i Rana. Freyr hadde på det tidspunktet investert over 4 milliarder kroner på det norske prosjektet.

I første omgang flyttet selskapet hovedkontoret fra Luxemburg til Delaware utenfor New York.

I forrige uke ble det kjent at selskapet også skroter planene for gigantfabrikken i den amerikanske delstaten Georgia. Fabrikken skulle koste 2,6 milliarder dollar å bygge ut, og ville ifølge selskapet bli verdens nest største batterifabrikk. Byggingen ble imidlertid aldri satt i gang.

Beslutningen skal skyldes økende renter, fallende batteripriser, endringer i selskapets ledelse og en ny strategisk retning.

Flytter til Texas

Den nye strategien skal inkludere et større fokus på solcellefabrikken i Texas, som selskapet kjøpte på tampen av fjoråret for 3,8 milliarder norske kroner.

I tråd med dette melder Freyr mandag at selskapet har bestemt seg for å flytte hovedkontoret til Texas, nærmere bestemt Austin.

«Vårt globale hovedkontor vil ligge i Austin, Texas – et dynamisk og raskt voksende knutepunkt for fornybar energi og teknologisk utvikling, strategisk plassert nær våre operasjoner», kommenterer styreleder og adm. direktør Daniel Barcelo i en pressemelding.

Han trekker videre frem at Freyr nå sikter på å skape mer enn 1.000 nye arbeidsplasser i Texas.

Selger tomten i Georgia

Samtidig melder selskapet at det har inngått en endelig avtale om salget av tomten i delstaten Georgia til en ikke navngitt kjøper for 50 millioner dollar.

Transaksjonen er ventet å bli gjennomført 15. februar. De estimerte nettoinntektene til Freyr er ventet å utgjøre 22,5 millioner dollar etter tilbakebetaling av tidligere mottatte statlige og lokale tilskudd, opplyses det.