Den tyske teknologibedriften Proxima Fusion har hentet 130 millioner euro, tilsvarende 1,5 milliarder norske kroner, i det som ifølge CNBC omtales som den største private investeringsrunden innen fusjonsenergi i Europa noensinne.

Runden ble ledet av venturemiljøene Cherry Ventures og Balderton Capital, og markerer et gjennombrudd for den München-baserte start-up-en, som har ambisjoner om å bygge Europas første kommersielle fusjonskraftverk innen utgangen av 2030-tallet.

Satser på stellerator-teknologi

Proxima Fusion ble etablert for to år siden som en spin-off fra Max Planck Institute for Plasma Phyisics (IPP). Selskapet utvikler en såkalt stellarator, et alternativ til den mer kjente tokamak-reaktortypen. Begge forsøker å kontrollere supervarmt plasma med magnetiske felt, men stellaratoren anses som mer teknologisk stabil og skalerbar.

– Stellaratorer er ikke bare en levedyktig løsning for fusjonsenergi, de er fremtidens kraftverk, sier Daniel Waterhouse i Balderton Capital.

Et teknologisk kappløp

Fusjonsenergi har lenge vært omtalt som den hellige gral innen energiteknologi. Potensialet er nærmest ubegrenset: ren, trygg og utslippsfri kraft uten langvarig radioaktivt avfall. Likevel har teknologien vist seg å være notorisk vanskelig å skalere, og mange forskere mener det fortsatt er tiår unna kommersiell realisering.

De siste årene har investeringsviljen likevel økt kraftig, særlig etter flere forskningsgjennombrudd og økende press for å finne bærekraftige energikilder.

– Fusjon representerer en reell, strategisk mulighet til å flytte globalt energifokus fra naturressurser til teknologisk lederskap, sier Proxima Fusion-sjef Francesco Sciortino.

Selskapet har nå hentet over 185 millioner euro i privat og offentlig kapital.