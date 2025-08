President Donald Trump har gjort det tydelig at han liker ikke fornybar energi. Hans «One Big Beautiful Bill» har fjernet alle subsidier til det han kaller «upålitelige» grønne energikilder som sol- og vindkraft. Dette samtidig som sektorene generelt strever med økte kostnader og lavere marginer

Tall fra den amerikanske interesseorganisasjonen E2 viser den dystre effekten. Siden årsskiftet og frem til juni har 35 grønne energiprosjekter verdt 22 milliarder dollar (225 milliarder kroner) blitt kansellert i USA. Dette har ført til 16.500 tapte arbeidsplasser.

Til sammenligning var det kun 2,7 milliarder dollar verdt av grønne prosjekter som ble skrinnlagt i 2022, 2023 og 2024 sammenlagt.

– Kanselleringene er ikke bare tall i et regnskap. Det er arbeidsplasser, lønnslipper og muligheter for samfunn som var avhengige av disse energiprosjektene for å drive økonomisk vekst. Og nå er alt borte vekk, sier Michael Timberlake i E2.

I juni alene døde grønne prosjekter verdt 6,7 milliarder dollar (68 milliarder kroner). Dette var drevet av kansellerte planer for to nye elbilfabrikker, deriblant General Motors' planlagte anlegg i Michigan verdt 4,3 milliarder dollar. Her skulle nye elektriske pick-uper produseres, men produksjonen skiftes nå til V8-bensindrevne kjøretøy

– Ved å kutte insentiver til grønn energi, har Kongressen snudd ryggen til tusenvis av Amerikanske arbeidere og dusinvis av samfunn som sto klare til å bygge fremtidens energi, sier Timberlake.