Skolen ble bombet: – Dette var en skole hvor det var fantastiske lærere som gav meg kjærlighet til matte, til morsmålet mitt. Skolen som faren min bygget en gang. I går ble den ødelagt av et russisk luftangrep. De som er drept, de som er skadet, skrev Oksana Brovko til et bilde av sin tidligere skole på Instagram. Foto: Privat/Instagram

