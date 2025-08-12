Ukrainas hemmelige våpen: – Noen ganger må du dø for friheten
I dag tjenestegjør over 68.000 kvinner i Ukrainas væpnede styrker. Minst 5.000 av dem er utplassert i aktive kampområder. – Vi må støtte våre barns valg om å dra ut i krigen, sier Oksana Brovko.
Skolen ble bombet: – Dette var en skole hvor det var fantastiske lærere som gav meg kjærlighet til matte, til morsmålet mitt. Skolen som faren min bygget en gang. I går ble den ødelagt av et russisk luftangrep. De som er drept, de som er skadet, skrev Oksana Brovko til et bilde av sin tidligere skole på Instagram. Foto: Privat/Instagram