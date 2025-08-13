Derfor trenger vi fortsatt en kåring av Norges mektigste kvinner

Trenger vi fortsatt en kåring av Norges mektigste kvinner?

Hvert år stiller vi i Kapital-redaksjonen oss dette spørsmålet. Norsk likestilling er tross alt kommet langt på mange områder – kvinner er i flertall ved universiteter og høyskoler, kvinner deltar bredt i arbeidslivet, vi har et godt system for barneomsorg, vi har et sterkt likestillingslovverk og vi har kvinner i toppen av politikken, næringslivet, bank og finans, organisasjonslivet, mediebransjen og helsesektoren m.m.

Men spørsmålet rommer også en viktig erkjennelse: At ingenting av dette kom av seg selv, og at posisjoner aldri er sikret for evig. Likestilling og mangfold er ikke stabile sluttprodukter – de må vedlikeholdes, forsvares og feires.

Dette gjelder særlig nå. De siste årene har vi vært vitne til en urovekkende internasjonal dreining: land som USA, Argentina, Ungarn og flere i Midtøsten har innført tiltak som svekker kvinners rettigheter, knebler mangfoldsarbeid og marginaliserer minoritetsgrupper. Offentlige DEI-programmer (Diversity, Equity, Inclusion) forbyr i økende grad både kjønnsmangfold og LHBTQ+-synlighet. Departementer for likestilling og inkludering legges ned over en lav sko verden over. Pride-parader forbys. Lovgivning knebler undervisning og medieomtale om bl.a. transpersoner.

Dette skjer ikke bare i avsidesliggende diktaturer, men i verdens største demokratier. Når Mississippi, Budapest og Buenos Aires begrenser like muligheter og innskrenker ytringsrom, er det et varsel – også til Norge. Vi må vite hva vi risikerer å miste.