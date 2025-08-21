En ny vår for bærekraft i finansmarkedene

De strukturelle driverne er mer relevante enn noen gang. Uforrettet vil klimaendringer og naturtap ha enorme økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Dette gir store forretningsmuligheter for selskaper som leverer bærekraftige løsninger – forutsatt at politikk og reguleringer fortsatt understøtter omstillingen. Debatten om investeringer i Israel viser at manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter har finansiell betydning.

Det kraftige angrepet på ESG i USA er politisk motivert og har etter vårt syn misforstått dette sentrale premisset: Bærekraft handler først og fremst om risiko og muligheter. Tre faktorer underbygger at bærekraft i finans, og næringslivet for øvrig, er inne i en ny fase med tydeligere retning og fornyet kraft: reguleringer, investorpreferanser og selskapers egne strategier.

Reguleringer gir fortsatt drahjelp – tross politisk uro

Selv om globale utslipp øker, har regulatoriske initiativer i EU, USA og Kina endret rammebetingelsene i finansmarkedene. EUs klimapolitikk strammer inn kostnadene for karbonintensiv produksjon, mens USAs Inflation Reduction Act (IRA) har vist at skatteinsentiver kan akselerere grønn vekst. Kina har gått enda lenger med massive statlige investeringer og dominerer nå globalt innen elbiler og solenergi med henholdsvis 70 og 80 prosent markedsandel.

Vi tror EU og Kina vil videreføre sine grønne industristrategier tross geopolitiske spenninger, fordi grønn infrastruktur, teknologiledelse og ressurstilgang er kritisk for internasjonal konkurransekraft. I USA er situasjonen langt mer usikker under Trump, selv om IRA-investeringer med store økonomiske ringvirkninger trolig vil bestå.

Ser vi nærmere på vårt viktigste eksportmarked, EU, mener vi implementeringen av Green Deal-lovverket får økende effekt på konkrete sektorer og selskaper fremover. Reformen av EUs kvotehandel (EU ETS) og innføringen av karbontoll (CBAM) er allerede sentrale virkemidler som øker prisen på utslipp (figur 1). I tillegg skjerpes kravene til energieffektivitet i bygg (EPBD) og til sirkulærøkonomi.

Clean Industrial Deal og Draghi-rapporten understreker videre at grønn omstilling, energisikkerhet og råvaretilgang er sentrale virkemidler for å styrke europeisk konkurransekraft og industriutvikling. Enklere støtteordninger og økt mobilisering av privat kapital står høyt på agendaen – men det gjenstår å se om det monner i møte med global konkurranse.

Økt modenhet og profesjonalitet i bærekraftige investeringer

Kapitalflyten til ESG-merkede fond har falt betydelig siden toppårene 2020–2021, ifølge Morningstar. Flere av finansbransjens internasjonale klimaallianser opplever også medlemsflukt. Dette betyr ikke at investorene er ferdige med bærekraft.

Det er i hovedsak amerikanske ESG-merkede fond som opplever innløsninger; i Europa var det netto kapitaltilførsel i andre kvartal. Fond som fremmer miljø- og sosiale aspekter i sin investeringsstrategi, utgjør 60 prosent av europeisk forvaltningskapital. Av 25 nordiske nøkkelinvestorer i børsnoteringer i Norden har samtlige nå tydelige klimakrav. Henholdsvis 86 og 76 prosent har krav eller strategi for biologisk mangfold og sirkulærøkonomi.

Selv om boomen har avtatt, ser investorer attraktive muligheter i bærekraftstemaer. Ifølge en undersøkelse fra Morgan Stanley i desember i fjor forventer 80 prosent av kapitalforvaltere og -eiere økt forvaltningskapital i bærekraftige investeringer de neste to årene. Schroders tegnet et lignende bilde i en undersøkelse fra juni: 86 prosent av institusjonelle investorer planlegger å allokere kapital til energiomstillingen det kommende året. Begrunnelsen investorene oppgir, er at investeringer i bærekraftstemaer, som klimaomstilling, gir eksponering mot vekstmuligheter og avkastning.

Tilnærmingen til bærekraftige investeringer er med andre ord blitt mer moden. Der eufori tidligere trumfet verdsettelse, vurderes nå investeringer på grunnlag av underliggende tematiske drivere og effekten disse har på langsiktig verdiskaping. Selskaper i karbonintensive næringer som omstiller seg effektivt, kan oppnå økt konkurransekraft og levere høyere avkastning enn peers – såkalt transition alpha.

Bærekraft 2.0: mer konkret, vesentlig og troverdig

Næringslivet har heller ikke gitt opp bærekraftsarbeidet. Igjen ser vi en modningsprosess drevet av økt fokus på grønnvasking og tøffere rapporteringskrav. Bedrifter tar nå steget fra uforpliktende ambisjoner til omstillingsplaner med konkrete tiltak og investeringsbehov.

Vårt inntrykk er at flere selskaper anerkjenner at bærekraftsrisiko påvirker fremtidig inntjening, og at nye løsninger kan øke langsiktig konkurransekraft. Aktiviteten i markedet for bærekraftige obligasjoner viser at særlig nordiske bedrifter knytter gjeldsfinansiering til egen omstilling, med fortsatt støtte fra investorer.

Andre kvartal var det beste noensinne for utstedelser av bærekraftige obligasjoner globalt. 2025 har så langt vært på linje med et svært sterkt fjorår – hvor utstedelser av grønne obligasjoner var rekordhøyt og markedet som helhet nesten nådde toppnivået fra 2021 (figur 2). Bærekraftige obligasjoner som andel av totale obligasjonsutstedelser globalt ligger på nær syv prosent så langt i år, noe ned fra i fjor. I Norden er andelen også noe ned, men holder seg på 16 prosent i et svært sterkt obligasjonsmarked. Ser vi på nordiske selskapsobligasjoner isolert sett, er andelen hele 35 prosent.

Ettersom majoriteten av bærekraftige obligasjoner er såkalte use-of-proceeds-instrumenter, der midlene øremerkes hovedsakelig grønne investeringer, kan man fastslå at nordiske bedrifter fortsatt investerer i bærekraft.