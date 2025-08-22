Store oljeselskaper vil bruke mer på olje og gass

Bildet er imidlertid ikke entydig. Franske TotalEnergies har ikke redusert sine lavkarbon-planer, og konsernsjef Patrick Pouyanné har forsvart avkastningen selskapet har hatt på sine grønt skifte-satsinger. Samtidig er selskapet optimistisk når det gjelder olje- og gassetterspørsel og har økt sitt borebudsjett. Italienske Eni fortsetter å utvide sine grønne forretningsområder, delvis finansiert av nedsalg i datterselskaper som driver med fornybar energi og biodrivstoff – samtidig som selskapet er blant bransjens beste på å finne nye forekomster av olje og gass.

Mot strømmen: TotalEnergies er ett av få oljeselskaper som opprettholder sine lavkarbonambisjoner, ifølge artikkelforfatteren. Bildet viser konsernsjef Patrick Pouyanné under Paris Automotive Summit i fjor. Foto: Benoit Tessier/Reuters/NTB

Amerikanske fusjoner

De to største amerikanske oljeselskapene har generelt ventet sterkere etterspørsel etter olje og gass enn sine europeiske konkurrenter, og i tillegg har de gjort store oppkjøp av andre amerikanske oljeprodusenter som har fått investeringene til å skyte i været.

Etter at ExxonMobil overtok Pioneer Natural Resources for 60 milliarder dollar i fjor, økte det utvidede selskapet investeringsbudsjettet med mer enn de 4,6 milliardene Pioneer alene brukte i 2023.

Chevrons oppstrømsportefølje fikk et betydelig løft etter at selskapet overtok Noble Energy i 2020 og PDC Energy i 2023, med påfølgende økninger i investeringene, og i juli fikk Chevron klarsignal for å overta Hess for rundt 53 milliarder dollar. Samtidig er Chevron ett av bare to selskaper i denne gruppen på syv som har signalisert lavere pengebruk fremover, med en plan om å redusere investeringene med to milliarder dollar fra og med i år.

Selv om de syv selskapene som gruppe vil øke investeringene fremover, er totalsummen på 84 milliarder dollar i år likevel fem prosent lavere enn de 96 milliardene de investerte i 2019, før pandemien satte fart på omstillingen mot lavutslippsenergi.

Finansiering

De store oljeselskapene finansierer økte oppstrømsinvesteringer ved å kutte andre steder i porteføljen. For treårsperioden 2025–2027 har de signalisert en reduksjon på 30 milliarder dollar i det samlede budsjettet for nedstrømsaktivitet og lavkarbonenergi, mer enn det som trengs for å dekke oppsvinget i oljeinvesteringer. Den største kuttposten er de europeiske selskapenes lavkarboninvesteringer, som reduseres med 19 milliarder dollar.

Samtidig faller investeringene i nedstrømsaktivitet på begge sider av Atlanteren til 48 milliarder dollar for 2025–2027, en nedgang på 20 prosent fra de 60 milliardene de planla i 2023. Nedgangen er et resultat av en salgsbølge der selskapene kvittet seg med små raffinerier med svake resultater for å fokusere mer på større og mer avanserte enheter med bedre lønnsomhet. Noen har også sett på mulighetene for å konvertere mindre raffinerier til å prosessere mer biologisk råstoff til biodrivstoff for å dra nytte av statlige subsidieordninger.

Hvordan investeringsbildet vil utvikle seg etter 2027 er usikkert. Selv om signalene selskapene hittil har gitt peker mot høyere oppstrømsinvesteringer enn tidligere planlagt, antyder vår analyse at gruppens samlede oppstrømsinvesteringer nådde toppen i fjor med 87 milliarder dollar, med et forventet fall til 83 milliarder i 2026 og 82 milliarder i 2027. Denne nedadgående trenden underbygges av lavere investeringsplaner fra Eni og Chevron, som bare delvis blir oppveid av økt pengebruk hos ExxonMobil, mens utviklingen hos de øvrige fire selskapene er flat.

Oppkjøp og kortere horisonter

Flere faktorer kan gi investeringstallene for olje og gass en dytt oppover i årene fremover, både for enkeltselskaper og for hele gruppen. Når Chevron nå har bragt oppkjøpet av Hess vel i havn, vil selskapet overta en portefølje som genererte 1,7 milliarder dollar i oppstrømsinvesteringer i fjor.

I Europa planlegger flere selskaper nå kun for noen få år frem i tid og gir ikke lenger produksjonsanslag på lengre sikt. Dette gir dem muligheten til å justere oppstrømsaktiviteten etter 2027 opp – eller ned – alt etter som hvor raskt det grønne skiftet går fremover.

De store europeiske selskapene har så langt vært mindre aktive i fusjonsmarkedet enn de amerikanske, men relativt lav letesuksess kan tvinge dem til å se seg om etter oppkjøpsmuligheter. Dermed vil behovet for investeringer øke for å opprettholde produksjonen etter 2030.

Vanskelig balansegang

Økte investeringer kan stille oljesjefer overfor tøffe valg i fremtiden. De må finne en balanse mellom investorer som forventer god avkastning og behovet for å reinvestere i forretningsområdene som genererer kontantstrømmen som danner grunnlaget for den samme avkastningen.

Det er verdt å merke seg at samtidig som oppstrømsinvesteringene har falt, har selskapenes utbetalinger i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer skutt i været. De syv store selskapene sendte totalt 119 milliarder dollar tilbake til sine aksjonærer i fjor, omtrent like mye som de totale porteføljeinvesteringene på 118 milliarder.

Europeiske selskaper som har finansiert høyere oppstrømsinvesteringer ved å omdirigere kapital fra grønne forretningsområder, vil ikke ha like mye fleksibilitet i fremtiden. Grønne investeringer hos selskaper som BP og Shell er forventet å utgjøre 6 til 10 prosent av de totale investeringene i 2027, og det er dermed lite kapital igjen som kan omallokeres.

Vi forventer derfor at de store selskapene vil fortsette å jobbe med å optimalisere drift og kostnader for å få utgiftene ned. På den måten gjør de seg bedre rustet til å tåle perioder med prisnedgang, samtidig som de frigjør midler som kan brukes til utbetalinger til aksjonærene.

BP, Chevron, ExxonMobil og Shell har til sammen et mål om å få ned de strukturelle kostnadene med opp til 22 milliarder dollar, og noen av dem har også satt spesifikke mål for innsparinger på oppstrømssiden. Lykkes de med dette, vil de kunne opprettholde høyere aktivitet med lavere utgifter etter 2027 – eller de kan bruke noe av det de sparer på investeringer i ny olje- og gassproduksjon.