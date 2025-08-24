De neste 36 prosentene fikk bare “Middels” som karakter – totalt sett veldig svakt. De nasjonale reguleringsmyndighetene har en tilsynsguide for SFDR fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA, som legger grunnen for tilsyn, men som ikke begrenser hva Finanstilsynet kan se på.

ESMA har lagt fokus på integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger og alt som har med påstander om bærekraftige investeringer å gjøre. For SFDR-eksperter var det Finanstilsynet informerte om på ingen måte overraskende – verken hvor de legger listen, eller hvordan det står til i markedet.

Hva har skjedd i etterkant?

Det har vært, og er fortsatt, mange diskusjoner etter Finanstilsynets bærekraftsseminar, siden mange kapitalforvaltere og finansrådgivere ikke trodde regelverket var relevant for dem, eller trodde de tilfredsstilte kravene. Seminaret satte fart i mange, men ikke helt uten smerter.

Et av hovedproblemene er fortsatt at mange har en egen og for enkel forståelse av et tungt regelverk med mange tolkningsmuligheter. For å navigere godt, må man også kjenne til de øvrige dokumentene med videre veiledning og diverse spørsmål/svar fra EU, samt konsensuspraksis på EU-nivå. Innspill og råd fra advokater er bra, men når det kommer til praktisk implementering, hvor man skal tilpasse ulike forvalteres spesifikke prosesser, er de sjelden gode.

Arbeidet er påbegynt, men det er fortsatt mye igjen å gjøre, sett ut fra det man kan finne på nettsider hos kapitalforvaltere og finansrådgivere. Mange jobber imidlertid nå med dette, og vi kan vente oss en del oppdateringer av nettsider fremover.