De neste 36 prosentene fikk bare “Middels” som karakter – totalt sett veldig svakt. De nasjonale reguleringsmyndighetene har en tilsynsguide for SFDR fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA, som legger grunnen for tilsyn, men som ikke begrenser hva Finanstilsynet kan se på.
ESMA har lagt fokus på integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger og alt som har med påstander om bærekraftige investeringer å gjøre. For SFDR-eksperter var det Finanstilsynet informerte om på ingen måte overraskende – verken hvor de legger listen, eller hvordan det står til i markedet.
Hva har skjedd i etterkant?
Det har vært, og er fortsatt, mange diskusjoner etter Finanstilsynets bærekraftsseminar, siden mange kapitalforvaltere og finansrådgivere ikke trodde regelverket var relevant for dem, eller trodde de tilfredsstilte kravene. Seminaret satte fart i mange, men ikke helt uten smerter.
Et av hovedproblemene er fortsatt at mange har en egen og for enkel forståelse av et tungt regelverk med mange tolkningsmuligheter. For å navigere godt, må man også kjenne til de øvrige dokumentene med videre veiledning og diverse spørsmål/svar fra EU, samt konsensuspraksis på EU-nivå. Innspill og råd fra advokater er bra, men når det kommer til praktisk implementering, hvor man skal tilpasse ulike forvalteres spesifikke prosesser, er de sjelden gode.
Arbeidet er påbegynt, men det er fortsatt mye igjen å gjøre, sett ut fra det man kan finne på nettsider hos kapitalforvaltere og finansrådgivere. Mange jobber imidlertid nå med dette, og vi kan vente oss en del oppdateringer av nettsider fremover.
SFDR koster – EU har tidligere fått innspill på at SFDR koster mellom 80.000 og 200.000 euro pr. år for en mellomstor kapitalforvalter.
Hva er godt nok for Finanstilsynet?
Dette er et nytt område også for Finanstilsynet, og de vil nok ikke fortelle hvordan det skal gjøres for å bli godkjent. Derfor er det krevende for alle å gjøre seg opp en mening om hva som er godt nok. Men som alltid vil solide og fundamentale prosesser man forstår, og som bygger på solid og relevant informasjon, være å foretrekke. Det anbefaler vi som eksperter, i alle fall. Legg merke til at vi snakker om prosesser her – SFDR er ikke bare en papirutøvelse, slik mange har trodd.
Hva skjer nå?
Finanstilsynet har i sin kjøreplan å fortsette med tilsyn av etterlevelse av SFDR, og vi vil sikkert høre mer fra dem fremover, gitt at så mange fikk strykkarakter.
Kommende endringer i SFDR er ingen sovepute for kapitalforvaltere Det pågår en stor revidering av SFDR – en prosess som har vært i gang en stund, og vi har ganske klare ideer om hva det dreier seg om.
Den pågående omnibusprosessen, som har som mål å redusere kravene til selskapers bærekraftsrapportering, vil også bli hensyntatt i SFDR-revideringen. Det er lite trolig at endringene i SFDR vil senke kravene til integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, eller til begrunnelser for påstander om bærekraftige investeringer. Slik det ser ut nå, vil endringene trolig handle om innføring av et klassifiseringsrammeverk for produkter, reduksjon av krav til rapportering på foretaksnivå og reduksjon av krav til hensyn til de viktigste negative bærekraftskonsekvensene (PAI) som følge av omnibus.
Så å vente på oppdateringen er ikke veien å gå; det er bare å ta SFDR-arbeidet alvorlig og seriøst nå, dersom det ikke allerede er påbegynt.
Dag A. D. Messelt har lang erfaring fra ledende internasjonale finansinstitusjoner, og er medgrunnlegger av ESG-analysebyrået sustainAX, som i tillegg til risikoanalyse blant annet vurderer og rangerer selskapers SDG-kommunikasjon.