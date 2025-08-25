Northern Lights har lagret sin første CO2

De første CO2-volumene har blitt injisert og lagret i reservoaret 2.600 meter under havbunnen, melder Equinor i en pressemelding.

– Med CO2 trygt lagret under havbunnen markerer vi en stor milepæl. Dette demonstrerer at vi kan realisere karbonfangst, transport og lagring som en skalerbar industri. Med støtte fra den norske regjeringen og i nært samarbeid med våre partnere, har vi gjennomført Northern Lights fra konsept til virkelighet, sier administrerende direktør Anders Opedal.

Northern Lights inngår i klimasatsingen Langskip. Dette beskrives som verdens første storskala system for fangst og lagring av CO2.

Ved anlegget i Øygarden utenfor Bergen skal fanget CO2 mellomlagres før det sendes gjennom en rørledning til injeksjonsbrønner på havbunnen. Utslippene som nå lagres, kommer fra Heidelberg Materials' sementfabrikk i Brevik.