Trump stanser nok et havvindprosjekt

Trump planlegger å stanse utviklingen av nok et havvindprosjekt utenfor Maryland, det siste stikket i hans krig mot vindkraft, melder Bloomberg mandag kveld.

Innriksdepartementet planlegger å tilbakeføre og oppheve en tillattelse gitt til Maryland Offshore Wind Project, ifølge rettsdokumentasjon innlevert fredag. US Wind ble tildelt prosjektet, som eies av fondet Apollo Global Management og et datterselskap av Toto Holding.

Prosjektet skulle i utgangspunktet bestå av 114 turbiner og begynne bygging neste år, og var det tiende havvindprosjektet som fikk godkjeninng fra Biden-administrasjonen i september i fjor.

Den gang sa tidligere president Joe Biden at prosjektet var en del av en plan for å bygge havvindkapasitet tilsvarende omtrent 30 kjernereaktorer.

Avgjørelsen føyer seg inn i rekken av Trumps krig mot produsenter av fornybar energi, etter Ørsted fikk en såkalt «stoppordre» for sitt Revolution Wind-prosjekt på fredag.

Fortsatt trygg på gjennomføring

En representant for US Wind er trygg på det juridiske grunnlaget for avtalen.

– Godkjenningen av bygge- og driftsplanen vår er gjenstand for pågående rettstvister, men vi er fortsatt sikre på at de føderale tillatelsene vi sikret oss etter en flerårig og grundig offentlig prosess er juridisk forsvarlige, sier talsperson Nancy Sopko i selskapet.