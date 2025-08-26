Avvikler grønt prosjekt: Markant kurshopp

Yara har sammen med BASF besluttet å avvikle sitt samarbeid om å utvikle et lavkarbon-ammoniakkanlegg med karbonfangst- og lagring ved USAs golfkyst, skriver selskapene i en melding tirsdag.

Det får aksjekursen til å hoppe. Etter kunngjøringen stiger Yara-aksjen rundt tre prosent på Oslo Børs.

Fokuserer på initiativer med høyest potensial

«Beslutningen gjenspeiler selskapenes forpliktelse til å fokusere på initiativer med høyest potensial for å nå sine respektive verdiskapningsmål», heter det i meldingen.

Yara vil imidlertid fortsette sin ammoniakkstrategi som tidligere kommunisert og vil evaluere og modne muligheter for egenkapitalinvesteringer i USA, for å fastslå en optimal prosjektportefølje.

BASF og Yara vil fortsette samarbeidet ved ammoniakkanlegget i Freeport, Texas. I tillegg produserer BASF ammoniakk i Ludwigshafen, Tyskland, og Antwerpen, Belgia, mens Yara driver verdens største ammoniakksystem med produksjonsanlegg i Europa, Amerika og Asia.

I 2023 meldte selskapene om et mulig produksjonsanlegg for blå ammoniakk med karbonfangst i den amerikanske golfkysten. Planen var da å bygge et anlegg med total kapasitet på 1,2 til 1,4 millioner tonn pr. år.

Rundt 95 prosent av karbondioksidet (CO2) som skulle genereres fra produksjonsprosessen var ment å bli fanget og permanent lagret i bakken. Det ville gjort det mulig for Yara å tilby ren ammoniakk med betydelig redusert karbonavtrykk.