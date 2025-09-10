– Utrolig ressurs i elbiler

Stoppet opp: Spanias statsminister Pedro Sánchez erklærte krise i regionene Madrid, Andalucía og Extremadura under det omfattende strømbruddet i april. Myndighetene la senere ansvaret på systemoperatøren, som igjen pekte på flere av kraftprodusentene. Foto: Burak Akbulut/Anadolu/Getty Images

Lukk