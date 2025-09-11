– Ingen fremtid for havvind

Trump-administrasjonen vurderer fem havvindprosjekter som er under bygging, rapporterer Bloomberg.

Under en energikonferanse i Milano onsdag sa innenriksminister Doug Burgum at havvind ikke har noen fremtid under Trump-administrasjonen.

– Akkurat nå, under denne administrasjonen, er det ingen fremtid for havvindprosjekter. Det faktum at subsidier enten har blitt redusert eller begrenset betyr at det er sannsynlig at det ikke vil bli bygget havvind i Amerika i fremtiden, sier innriksminister Doug Burgum.

Burgum ville ikke navngi hvilke prosjekter som blir vurdert. Så langt har stoppordrer og inndratte tillatelser – samt trusler om dem – forstyrret planene for minst fire vindprosjekter utenfor den amerikanske østkysten.

Trump har lenge vært en kritiker av vindkraft, og klaget over at energikilden er oversubsidiert og upålitelig i et forsøk på å støtte opp om fossilt brensel. Forkjempere sier at angrepet på vind er ubegrunnet og kommer på et tidspunkt med skyhøy energietterspørsel i USA.

Burgum har, sammen med energiminister Chris Wright, kritisert havvind som for subsidiert til å stå på egne ben, og sagt at godkjenningsprosessen for de massive prosjektene ble forhastet av Biden-administrasjonen.



Prosjekter under bygging i USA inkluderer Equinors Empire Wind-park, Ørsteds Revolution Wind, men også andre prosjekter fra blant annet Dominion Energi og Iberdrola.

Taper 150 millioner i uken

Forrige måned utstedte Trump-administrasjonen en stoppordre for det nesten ferdigstilte Revolution Wind-prosjektet til Ørsted.

Ørsted-sjef Rasmus Errboe har sagt at selskapet pådrar seg ukentlige kostnader på nesten 100 millioner danske kroner, eller om lag 150 millioner kroner, for sin andel i byggingen.

– Vi har omfattende dialog med alle interessenter i Washington og på delstatsnivå, Errboe.

Stoppordren har også drevet opp kostnadene for Sunrise Wind-prosjektet med 60-70 millioner danske kroner pr. uke, ettersom Ørsted bruker det samme fartøyet for å installere turbiner for begge prosjektene.

Errboe advarte også om at kostnadene kunne stige betydelig innen oktober hvis spesialiserte fartøy som har kontrakt for å installere den gjenværende transformatorstasjonen og kablene ikke lenger er tilgjengelige innenfor kontraktsperioden, noe som kan tvinge Ørsted til å gå inn i markedet igjen til potensielt mye høyere priser.