KKR-støttede Serentica Renewables har overbudt Blackstone for å kjøpe Statkrafts solkraftvirksomhet i India.

Den indiske avisen The Economic Times rapporterer at prisen er mellom 220 og 250 millioner dollar, tilsvarende 2,33-2,58 milliarder norske kroner. Ifølge kilder av avisen har transaksjonen vært under arbeid siden mars.

Statkraft bekrefter i en melding mandag salget, men oppgir ikke noen pris.

– Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen. Serentica Renewables er et raskt voksende selskap innen fornybar energi med høye ambisjoner. Vi er trygge på at de vil fortsette å drifte og utvikle disse kraftverkene med kompetanse og engasjement, og bidra til Indias grønne energiomstilling, sier Fernando de Lapuerta, konserndirektør for internasjonal virksomhet i Statkraft.

Fokuserer på utvalgte markeder

Statkraft kunngjorde i fjor planer om å selge porteføljen i India, for å fokusere sine investeringer på utvalgte markeder i Europa og Sør-Amerika, med mål om å bygge skala og styrke konkurranseevnen.

– Statkraft vil fortsette å spille en betydelig rolle i det grønne skiftet. Ved å prioritere kapital til kjerneområder i Europa og Sør-Amerika, posisjonerer vi oss for å skape enda større verdi og lønnsomhet, sier de Lapuerta.

Statkraft gikk inn i det indiske markedet gjennom eierskapet i datterselskapet SN Power i 2004. SN Power var den første utenlandske investoren i vannkraftsektoren i India. I løpet av to tiår har Statkraft bygget opp en diversifisert portefølje innen fornybar energi, inkludert sol-, vind- og vannkraft, samt krafthandel på tvers av flere indiske delstater.