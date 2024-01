NHO: Best på business eller subsidier?

19.12.2023 – NHO har blitt en organisasjon som tigger mer og mer penger fra staten, mener eiendomstopp Baard Schumann og møter NHOs nestkommanderende Anniken Hauglie til debatt. Er det sånn at man ble for godt vant under pandemien at man nå helst ber om støtte til strømregninger, batterifabrikker og grønne prosjekter, fremfor å be om lavere skatt? Hvilke prioriteringer må næringslivet gjøre i en verden der statsbudsjettene blir trangere og politikerne stadig finner opp nye overraskende skattegrep?