Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag 2. januar:

Tankreder Herbjørn Hansson spår oljepriskollaps i 2024. Han har fått rett med dystre spådommer før, og nå mener han at det hersker liten tvil om at oljeprisen skal falle.

Hansson tror snittprisen vil være mellom 20 og 30 dollar. Andre oljetopper venter derimot en oljepris på mellom 77 og 90 dollar pr. fat. Snittet for Brent-oljen i 2023 var på 82 dollar.

Jon Øyvind Eriksen, selvstendig teknologiinvestor og daglig leder i Aidiom, har på fire år tjent 177 millioner kroner på aksjer.

Q-Free og Norbit var hans to største investeringer i fjor. Q-Free doblet seg i løpet av 2023, før selskapet ble kjøpt opp. Norbit økte med nærmere 90 prosent.

2022 og 2023 har vært kanonår i shipping . Nå tror analytikerne at også 2024 blir et godt år for shippinginvestorer og redere.

Tankaksjer topper blant anbefalingene. Analytikerne venter også et bedre år i tørrlast. John Fredriksens Frontline og Golden Ocean er to av deres favorittaksjer for det kommende året.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Reitan-familiens privatflyproblem. På spørsmål fra Nettavisen om bruken av privatfly, svarer Reitan at det har vært mest business-turer til alle de land og byer hvor de har butikker.

Men dette stemmer ikke. Reitan-familien bruker privatflyene mest mellom Oslo og Trondheim, og til Malaga. Alle kan se hvor og når Reitan-familien flyr privat, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Obos boligpriser desember

Norge: PMI industri desember, kl. 10.00

Kina: Caixin PMI industri desember, kl. 02.45

Sverige: PMI industri desember, kl. 08.30

Spania: PMI industri desember, kl. 09.15

Italia: PMI industri desember, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri desember endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri desember endelig, kl. 09.55

ØMU: PMI industri desember endelig, kl. 10.00

ØMU: M3 pengemengde november, kl. 10.00

UK: PMI industri desember endelig, kl. 10.30

USA: PMI industri desember endelig, kl. 15.45

USA: Byggeinvesteringer november, kl. 16.00

Ekskl. utbytte:

Borr Drilling