En annen positiv faktor er at Delta betaler lønninger på linje med bransjegjennomsnittet og har kun én fagforening for sine piloter, noe som gir selskapet en fordel sammenlignet med konkurrenter som er tungt fagforeningsbaserte.

Energirekyl

Analytikerne er også optimistiske med tanke på en oppgang i flere energiselskaper som Halliburton og Marathon Oil.

Energisektoren totalt sett var en taper i 2023 med en nedgang på 4,8 prosent etter lavere priser på grunn av bekymringer for at markedet er overforsynt med historisk oljeproduksjon utenfor OPEC.

Finansavisen har snakket med flere oljeeksperter og 12 av de 13 ekspertene vi har spurt venter en oljepris på 77-90 dollar fatet. Det vil si ganske dempede forventninger til neste år og omtrent flatt sammenlignet med i 2023.



Prisen på Halliburton-aksjen falt med 8,1 prosent i fjor, mens aksjene til Marathon Oil gikk ned 10,9 prosent. Analytikernes kursmål gir en oppside på nesten 35 prosent fra kursene i dag.

UBS har nedgradert Marathon Oil til nøytral fra kjøp og Morgan Stanley senket også sin vurdering av aksjen til hold. Begge meglerhusene senket også sine prismål, men ser likevel fremdeles en viss oppside.

Tech fortsetter himmelferden

Nvidia – fjorårets desiderte vinneraksje i S&P 500 – steg nesten 240 prosent i 2023.

For 2024 forventes det at aksjen bare skal fortsette. Analytikerne har et gjennomsnittlig kursmål på 641 dollar, noe som indikerer en oppside på nesten 30 prosent det kommende året.



De fleste analytikerne er positive til aksjen, inkludert senioranalytiker Stacy Rasgon fra Bernstein, som onsdag uttalte at Nvidia er «billigere nå enn det har vært på et tiår», med tanke på de skyhøye resultatanslagene. Andre mener imidlertid at aksjen, som har blitt kjørt til himmels som følge av kunstig intelligens, er moden for en korreksjon.

Forsikringsselskapet Arch Capital, en lite kjent vinner fra fjoråret, kan også stige ytterligere ifølge analytikerne. Kursmålet gir omtrent 30 prosent oppside også i år, i tillegg til oppturen på 18,3 prosent i 2023.

Andre forventede vinnere for 2024 inkluderer mediegiganten Warner Bros. Discovery, legemiddelselskapet Viatris og vaksineprodusenten Moderna.