Dette er aksjene Nordnet-kundene lastet opp med i 2023

Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 17,4 milliarder kroner i desember, og netto ble det kjøpt aksjer for 148 millioner kroner. Frontline tronet på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 79,6 millioner kroner, etterfulgt av Equinor og OKEA.

Samtidig var det Aker BP som toppet salgslisten, med et nettosalg på 130 millioner kroner, etterfulgt av Solstad Offshore og TGS.

– Etter den mye omtalte striden mellom Kjell Inge Røkke og Christen Sveaas som har sendt Solstad Offshore-aksjen opp nesten 40 prosent på en måned, har interessen avtatt, og flere private sparere har sikret gevinst, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Frontline

Frontline var også den mest kjøpte aksjen blant Nordnet-kundene i hele 2023, og de nettokjøpte Frontline-aksjer for 544 millioner kroner. Samtidig ble det nettokjøpt Yara-aksjer for 408 millioner kroner og Elkem-aksjer for 393 millioner kroner.

– Den mest kjøpte aksjen i 2023 var Frontline, som har vært et scoop for de som har eid den. Aksjen har steget på geopolitisk uro kombinert med lite til ingen ny kapasitet av båter til markedet fremover, sier Johannesen.

I løpet av 2023 ga Frontline-aksjen en total avkastning på 105 prosent.