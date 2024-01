Avslører sine toppvalg for 2024

Den bredt fulgte investoren Dan Niles avslørte tirsdag sine beste aksjevalg for 2024, skriver CNBC.



Gründeren og seniorporteføljeforvalteren for Satori Fund valgte to selskaper fra de såkalte «Magnificent Seven» – nemlig Amazon og Meta (tidligere Facebook).

– Når det gjelder Amazon, har selskapet en tendens til å vinne markedsandeler under en resesjon, og den elektroniske handelsgiganten har potensial til å øke profittmarginen inn i 2024 basert på kapasiteten det bygde under pandemien, sa Niles til CNBC.

«Pengene vil strømme inn i markedet»

Meta, som var Niles toppvalg i fjor, presterte nest best blant aksjene i S&P 500-indeksen i 2023. Forvalteren mener fortsatt aksjen er billig.

– Sammenlignet med Apple, er Meta fortsatt billig. Meta handler til 25 ganger fremtidig inntjening, mens Apple ligge på 30-tallet, så jeg mener Meta er en god defensiv investering, sier han.

Hedgefondforvalteren er også positiv til Metas satsing på kunstig intelligens.

– De bruker AI virkelig bra for å øke pengestrømmen fra annonsene sine, og de bruker det også for å øke anbefalinger til andre videoer. Men glem ikke, vi har et valg som kommer opp, og dette blir sannsynligvis et av de mest høylytte valgene vi noensinne har sett. Så mye penger vil strømme inn i markedet for nettannonser, sa han.