Selskapene på Oslo Børs betalte i 2023 ut utbytter på rekordhøye 110 milliarder kroner, og forventningene til 2024 er nesten like høye. DN har spurt forvaltere av utbyttefond om sine favoritter for året.

– Austevoll Seafood tror jeg virkelig kan bli en klinkekule på litt sikt, sier Christoffer Callesen i Fondsfinans Utbytte, og viser til en potensiell direkteavkastning på langt over dagens 7 prosent.

Austevoll Seafood eier 53 prosent av Lerøy Seafood.

– I tillegg har selskapet noen helt fantastiske verdier ved siden av, fortsetter forvalteren og sikter til pelagisk hvitfisk «som markedet i dag verdsetter til nesten ingenting.»

– Schibsted vil sprute cash

Samtidig har Callesen ifølge avisen tro på Schibsted, som nylig annonserte salg av hele medievirksomheten til den private stiftelsen Tinius.

– Schibsted kan virkelig bli en utbyttemaskin fremover, sier forvalteren om selskapet som etter et nedsalg også i Adevinta sitter igjen med blant annet markedsplassene Finn.no og svenske Blocket. Han ser for seg marginer på opptil 50 prosent for rubrikkvirksomheten.

– Det kommer til å sprute cash, så det tror jeg kan bli enormt bra på litt sikt, sier han til DN.

Wilh. Wilhelmsen Holding

Da Callesen gjestet Finansavisens Børsmorgen i november, brukte han den samme terminologien om Wilh. Wilhelmsen Holding.

– Selskapet har vært gjennom en del tøffe år i bilskip, med noen «nær døden»-opplevelser og usikkerhet om man må skyte inn penger i Wallenius Wilhelmsen eller andre prosjekter. Man har vært litt tilbakeholdne, og først nå kommer den sykliske oppturen for hele shipping-porteføljen deres, sa forvalteren.

Callesen tvilte den gang på at den mye omtalte familiefeiden har noe med rabatten i aksjen å gjøre, ei heller at hovedeier har en interesse i å holde verdiene nede av formuesskattehensyn.

– Mitt «base case» er derfor at det kommer til å sprute penger ut fra Wilh. Wilhelmsen Holding. (...) Hvis ikke er det nedsidebeskyttelse i at man betaler 50 øre for en krone, la han til.