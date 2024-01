Børsfallet tiltar

Mange gledet seg sent i fjor til ytterligere børsoppgang tidlig i 2024, men hittil har vi ikke sett spor av noen positiv «januareffekt».Tvert imot. De fleste børsindeksene falt tirsdag, og nedturen fortsatte onsdag. Ved 16-tiden hadde eurosonens Stoxx 600 tapt 1,1 prosent, mens amerikanske S&P 500 sank med 0,4 prosent.

Høyere lange renter i USA bidro til børsfallene. Renten på landets tiårige statsobligasjoner er igjen rundt 4,0 prosent, etter å ha vært helt nede i 3,8 prosent i romjulen. Også i Tyskland utgjør oppgangen nesten 0,2 prosentpoeng.

Maersk fikk imidlertid et kursløft på nesten 5 prosent. Den danske shippingkjempen meldte at frakten gjennom Rødehavet fremdeles er stanset, som følge av Houthi-bevegelsens angrep på skip i området. Dette gjelder også for mange andre rederier, noe som ventes å bidra til høyere fraktrater. Det hjalp at Goldman Sachs oppgraderte Maersk-aksjen fra «selg» til «nøytral».

Også cruisesektoren rammes av konflikten, og de store operatørene har for lengst lagt om planlagte ruter med ankomst til Israel, Egypt og Rødehavet. At forholdene ser ut til å vedvare, medførte at Carnival-kursen stupte mer enn 6 prosent onsdag.

Redusert risikoappetitt i markedet gjorde forøvrig at «trygge» sektorer som helsetjenester, legemidler og forbruksvarer klarte seg utmerket. I Europa inkluderte børsvinnerne GSK, tidligere GlaxoSmithKline, og supermarkedskjeden Tesco, mens Eli Lilly, Merck & Co. og Cardinal Health befant seg høyt opp på avkastningsstatistikken i USA. Sykliske metall- og kjemikalieselskaper som Albemarle og Anglo American slet derimot.

Kanskje inflasjonen skal falle kraftig i de kommende månedene, selv om transportkostnadene er på vei opp. I Tyrkia er det tegn på en motsatt utvikling. Der steg den årlige konsumprisveksten i desember til 64,8 prosent, fra 62 prosent i den foregående måneden. Det til tross for at landets sentralbank siden utgangen av juni har jekket opp sin styringsrente fra 8,5 til 42,5 prosent.