DNB varsler torsdag om at banken i rapporten for fjerde kvartal vil føre bankens swap-avtaler knyttet til finansiering til markedspris (mark-to-market), fremfor kjøpsprisen.

DNB melder torsdag om at de i rapporten for fjerde kvartal vil bokføre et tap på 499,7 millioner kroner, når verdiene føres til markedspris.

På visse poster må selskaper ved kvartalsslutt bokføre de reelle markedsverdiene, uten at det realiseres noen tap, i all den tid swapens underliggende verdipapirer holdes til utløp, eller de ikke selges med tap.

I tillegg melder DNB om at det vil bokføres et tap på 391,9 millioner kroner, som stammer fra effekter fra kapitalen i Additional Tier 1 (AT1)-porteføljen som er i amerikanske dollar og svenske kroner.

Det samlede, foreløpige bokførte tapet er dermed på 891,6 millioner kroner.

AT1 er en mer risikabel form for selskapsobligasjon enn den rene kjernekapitalen i Common Equity Tier 1 (CET1). AT1 gir investorene høyere renter. CET1 og AT1 er en del av kapitalkravene fra Basel III. Tier 1 viser til at kapitalen er likvid og raskt skal kunne konverteres til kjernekapital for å betjene gjeld.

AT1 ble innført etter den globale finanskrisen i for å hjelpe bankene med å møte kapitalkravene som ble innført i etterkant for å unngå ny bankkollaps. Verdien av AT1-kapitalen kan skrives ned dersom bankens beholdning av likvid kapital faller under et visst nivå.

Etter sentralbankenes nullrenteregime var over, har det det gitt et verdifall på en rekke finansinstrumenter. Når styringsrentene heves faller markedsverdien av verdipapirer som obligasjoner. Dersom de må selges i markedet før prinsipalverdien tilbakebetales av utstederen, vil holderne gå på tap.

Det har gitt flere problemer, for eksempel gikk Silicon Valley Bank på store tap da obligasjonsporteføljen måtte selges før obligasjonenes innløsningsdato, og banken til slutt kollapset.

I en tidligere versjon av saken skrev Finansavisen at DNB «Tar tresifret milliontap». Dette er upresist, da det er snakk om at DNB har bokført et tap, uten at det er realisert.