Nasdaq faller for 5. dag på rad

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 14.537,22 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 37.469,91 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.699,81 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 14,14.

Krakk i Mobileye

På onsdag kalte Deutsche Bank det israelske selskapet Mobileye for en «last man standing»-aksje blant utviklerne av førerløse biler. Torsdag dundrer aksjen ned 28 prosent i åpningsminuttene på New York-børsen etter et resultatvarsel. Mobileyes nye helårsprognose innebærer inntekter på mellom 1,83 og 1,96 milliarder dollar, mens analytikere hadde estimert 2,56 milliarder dollar.

Rentereferatet

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken mener onsdagens rentereferat fra Fed demper optimismen om snarlig rentekutt

«Selv om reaksjonene i rentemarkedet var små etter rentereferatet ble publisert, ulmer rentefrykten likevel på Wall Street. Rentereferat fra Fed demper optimismen om snarlig rentekutt og det kommer frem at medlemmene ser rentekutt først mot slutten av 2024. Rentereferatet ga små markedsbevegelser og aktørene i rentemarkedet holder fortsatt en knapp på rentekutt i mars», skriver Midtgaard i en rapport.

Makro

202.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. desember, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 216.000, ifølge Trading Economics. Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.855.000 pr. 23. desember, mot ventet 1.883.000.

Tidligere torsdag viste nye tall fra ADP Employer Services at det ble skapt 164.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, mot ventet 115.000.