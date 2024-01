– Investorene er i ferd med å få kalde føtter

Det har vært en rød start på børsåpret i USA, og nok en gang var det renteoppgang som preget det tredje handledøgnet i 2024. Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid er oppe i 4,01 prosent, ti basispunkter høyere enn torsdag morgen, og 22 basispunkter høyere enn onsdag forrige uke.

I markedet har prisingen av sannsynligheten for et Fed-rentekutt i mars falt med 20 prosentpoeng på en uke, til 65 prosent.

Kalde føtter

«De som har sett for seg en tidlig start på rentekuttene «over there» er i ferd med å få kalde føtter. Gårsdagens amerikanske nøkkeltall bidro til inntrykket av et fortsatt solid arbeidsmarked, i seg selv et argument for at Fed ikke trenger å haste inn i kuttmodus», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i en oppdatering fra DNB Markets.

Torsdagens makro

Torsdag viste nye tall fra USAs arbeidsdepartement at 202.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. desember. På forhånd var det ventet et antall på 216.000, ifølge Trading Economics. Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.855.000 pr. 23. desember, mot ventet 1.883.000.

Tidligere torsdag viste nye tall fra ADP Employer Services at det ble skapt 164.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, mot ventet 115.000.

Verdens viktigste nøkkeltall

«Verdens viktigste nøkkeltall - non-farm payrolls – har, gitt markedsaktørers kjølnende føtter, stort potensial til å gi betydelige markedsutslag i dag», skriver Haugland.

Dersom sysselsettingsveksten skulle bli som DNB Markets forventer (en oppgang på 200.000 eller sterkere), tror Haugland renteoppgangen kan skyte ytterligere fart. Samtidig mener hun at et utfall under konsensus (174.000) kan gi en rekyl nedover for rentene. Det er ventet at arbeidsledigheten tar seg opp til 3,8 prosent.