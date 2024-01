Norwegian-fall på rød børs

Ellers i laks er SalMar opp 0,4 prosent til 591,20 kroner etter at SEB har høynet kursmålet fra 612 til 630 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen, mens Lerøy Seafood stiger 0,6 prosent etter kvartalsoppdatering.

Økonominyhetene 2024-01-05 at 07:52

Røkke-aksje gjør et byks

På vinnerlisten merket vi oss lenge Atlantic Sapphire, etter at selskapet torsdag kveld kunne melde om økt modenhetsnivå hos fisken siden løsningen av temperaturproblemene. Aksjen var opp rundt 10 prosent i den første handelen, men har nå snudd ned én prosent.

Xplora Technologies er opp nesten 6 prosent etter gårsdagens kunngjøring om at selskapet ved inngangen til januar 2024 har over 257.000 abonnenter på sine barnemobilklokker, 67 prosent flere enn for ett år siden.

Aker BioMarine stiger over 4 prosent til 47,30 kroner etter at SEB har startet dekning med kjøpsanbefaling og kursmål 60 kroner.

På taperlisten merker vi oss at Vow Green Metals korrigerer ned over 10 prosent etter gårsdagens kraftige oppgang utløst av at selskapet har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem.

– Vi sikrer at fabrikken går i pluss. Vi har klart å få gode betingelser for fabrikken vår, sa toppsjef Cecilie Jonassen da hun gjestet Børsmorgen torsdag.

Motparten Elkem faller for øvrig rundt 2 prosent, etter å ha steget over 4 prosent torsdag.

Inin Group drøye prosenten til 2,91 kroner etter torsdagens melding om at toppsjef Øivind Horpestad har solgt 850.000 aksjer til kurs 2,85 kroner.

Oljeprisen på stedet hvil

Oljeprisene har steget siden midnatt, og ligger omtrent på nivåene ved stengetid torsdag (77,98 dollar pr. fat), da indeksen satte sluttrekord på 1.323,13.

Brent-oljen (mars-kontrakten) står i 78,02 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent (46 cent) så langt i dagens handel. WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 72,78 dollar pr. fat.

– Det er fremdeles mye spenning i Midtøsten med Houthi-militsen i Rødehavet, et amerikansk luftangrep i Bagdad og bombeangrepet i Iran. Rapporten fra amerikanske energimyndigheter (EIA) torsdag var «bearish», og bidro til å tynge oljeprisene noe i går, sier råvarestrateg Warren Patterson i Singapore-baserte ING Groep til Bloomberg.

Equinor er omtrent uendret, mens Aker BP er ned 1,6 prosent, Vår Energi faller 1,3 prosent etter at SEB har nedjustert kursmålet. Torsdag torpederte Arctic Securities kursmålene på alle de tre tungvekterne.