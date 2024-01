Venter sterke investeringsresultater

I en analyse fra Pareto Securities skriver Vegard Toverud at han forventer at en kald vinter vil øke kravene til Gjensidige Forsikring, men at sterke investeringsresultater vil motvirke dette og øke kvartalsvis resultat pr. aksje til 3,26 kroner, opp fra 2,61 kroner. Til tross for revideringer av estimater opprettholdes kursmålet på 200 kroner og kjøpsanbefalingen i forkant av resultatsesongen.

Aksjen ble fredag formiddag omsatt for om lag 183,20 kroner.

Toverud reduserer sitt estimat for forsikringstjeneste-resultatet for kvartalet med 16 prosent til 1,180 millioner kroner, med en combined ratio på 87,7 prosent, opp fra 85,3 prosent. Nesten halvparten av endringen skyldes lavere renter, mens resten kommer fra forventninger om høyere krav på grunn av en alvorligere vinter. Sør-Norge og Danmark ble påvirket av en storm i begynnelsen av kvartalet, og Norge har opplevd den kaldeste vinteren på lang tid.

Analysefakta Aksje: Gjensidige Forsikring

Meglerhus: Pareto Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 200 (200)

Til tross for et redusert forsikringstjenesteresultat forventes det at betydelige markedsbevegelser i fjerde kvartal vil løfte Gjensidiges kvartalsvise resultat pr. aksje til 3,26 kroner. Reduserte renter antas å føre til et betydelig negativt bidrag fra forsikringsfinans, men samtidig øke investeringsavkastningen. Samlet estimerer Toverud en kvartalsvis investeringsavkastning på 4,1 prosent.

Toverud estimerer et utbytte pr. aksje for 2023 på 8,50 kroner (4,6 prosent utbytteavkastning), men ser for seg en utbytteavkastning på 5,5 prosent for 2024 og 6,0 prosent for 2025-2026. Aksjen er opp vel 20 prosent siden begynnelsen av oktober, men Toverud anser den fortsatt som undervurdert og gjentar sin kjøpsanbefaling.

