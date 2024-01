BEKMØRKT: I 2023 falt risikokapitalinvesteringene kraftig, etter flere år med oppgang og gode investeringsforhold. Fra 2021 til 2023 falt venture capital-fondenes inntjening på salg av startups med over 90 prosent i EU, og 85 prosent i USA. Her fra Silicon Valley som har vært en hotspot for VC-investeringer. Foto: Dreamstime