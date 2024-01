Vow Green Metals faller 8,9 prosent etter gårsdagens kraftige oppgang utløst av at selskapet har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem.

XXL spretter opp fredag med en oppgang på 15,8 prosent. Det har ikke kommet noen selskapsspesifikke nyheter fra sportsgiganten.

Northern Drilling faller 13,5 prosent fredag, etter å ha svingt kraftig de siste ukene. I midten av desember falt aksjen tungt etter meldingen om at en ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt 9. januar for å godkjenne strykningen fra Oslo Børs.

TGS faller 3,1 prosent til 130,10 kroner etter at SEB ifølge TDN Direkt har tatt ned «late sales»-estimatet og senket kursmålet fra 210 til 190 kroner. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen.

SATS faller 1,0 prosent i kjølvannet av at DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard torsdag nedgraderte aksjen til hold. Samtidig er aksjen en «top pick» hos SpareBank1 Markets.

Yara-aksjen er ned 4,7 prosent til 350,10 kroner og er dagens nest mest omsatte aksje.

Oljeprisen

Brent-oljen står i 78,52 dollar pr. fat, opp 1,2 prosent så langt i dagens handel. Til sammenligning var prisen på et fat brent-olje 77,98 dollar da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen stiger 1,7 prosent til 73,37 dollar pr. fat.

Equinor er ned 0,2 prosent, mens Aker BP er ned 1,5 prosent. Vår Energi faller 1,2 prosent etter at SEB har nedjustert kursmålet. Torsdag torpederte Arctic Securities kursmålene på alle de tre tungvekterne.