Svak oppgang på Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner flatt fredag. Nasdaq Composite stiger 0,2 prosent etter å ha falt fem dager på rad.

En time før børsåpning ble «månedens viktigste tall» lagt frem, oversikten over den amerikanske jobbveksten utenom jordbruket. På forkant lå konsensusestimatene på at veksten skulle bli på 170.000 nye jobber, men resultatet ble 216.000. Det kan bety at aktiviteten er høyere enn ventet, og at rentene kanskje må holdes høye lengre enn estimert, og amerikanske futures falt brått, før de rett før børsåpning hentet seg inn igjen.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,04 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,6 prosent til 13,90.