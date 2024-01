Coinbase, Crypto.com, Gemini og andre kryptobørser advarer brukere i Storbritannia om at de må begynne å fylle ut ulike risikovurderinger og andre spørreskjemaer for å kunne fortsette å handle i kryptovaluta, skriver CNBC.

Endringene kommer i forkant av strenge nye regler for reklamering av såkalte virtuelle eiendeler, «digital assets», i landet.

Kryptoselskapene har fortalt brukere i Storbritannia at de fra og med mandag må fullføre en erklæring om hvilken type investor de er, og svare på et spørreskjema om ulike aspekter ved finansielle tjenester og regulering for å fortsette å bruke plattformene deres.

Hindrer tilgang

Brukere vil blant annet bli bedt om å velge sin investeringsprofil basert på inntekt. Hvis brukeren ikke vil investere mer enn 10 prosent av dets eiendeler, vil de ikke kunne få handle krypto.

Spørreskjemaene, som varierer fra kryptobørs til kryptobørs, krever at brukerne svarer på mange spørsmål om hvilket utvalg av produkter selskapene tilbyr, den volatile naturen til kryptoaktiva og behandlingen av krypto som et produkt av finansreguleringer.

Hvis en bruker ikke får til disse spørsmålene, vil de bli hindret fra å handle med sin kryptokonto.