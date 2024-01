Hvis den amerikanske sentralbanken senker styringsrenten fordi økonomien svekkes markant, vil dette være mindre gunstig for finansmarkedene. Årsaken er at en resesjon vil bety langt svakere selskapsinntjening og langt flere gjeldsmislighold enn det som ventes i dag. Finansmarkedene er ikke priset for et slikt scenario, da verdsettelsen av aksjer og risikopåslagene for selskapsobligasjoner ikke reflekterer resesjonsfrykt. En tilleggsbekymring for amerikansk økonomi ved en snarlig resesjon vil være at finanspolitikken allerede er ekspansiv og statsgjelden rekordhøy. Normalt når en resesjon inntreffer, skal finanspolitikken kunne utvides for å stimulere via økte statlige gjeldsopptak.

JOKEREN: Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell vil bli fulgt med argusøyne i år. Foto: NTB

3) Det skuffende

Fed har aldri før kuttet styringsrenten med et aksjemarked på historiske toppnoteringer, nær rekordlav arbeidsledighetsrate og en nominell BNP-vekst over 5 prosent. Den amerikanske sentralbanken har tidligere også vært ekstremt forsiktig med å gjøre store grep i pengepolitikken i et valgår. Dette for å unngå at det blir stilt spørsmål rundt dens politiske uavhengighet. Derfor er det ikke sikkert at sentralbanken vil føle seg så komfortabel med å senke styringsrenten, som markedsaktørene nå forventer. Realiseres ikke rentekuttene, eller de blir langt færre, skal lengre markedsrenter opp fra dagens nivåer og med mulige negative konsekvenser for aksjer og obligasjoner.

4) Det litt sjokkerende

På 70- og 80-tallet kom inflasjonen i bølger. I dag er det få som tror inflasjonen skal stige igjen, men er det egentlig utenkelig? En ny periode med stigende inflasjon kan utløses eksempelvis dersom scenario nr.1 blir et faktum, der økonomien akselererer, behovet for arbeidskraft øker og lønnspresset øker. Nye forstyrrelser i energi- og eller råvaremarkedene og/eller en overraskende sterk rekyl i kinesisk økonomi kan også løfte prisene. Om så skulle skje, vil sentralbankene kunne bli nødt til å heve fremfor å senke styringsrentene. En motsatt utvikling av det finansmarkedene priser inn i dag.

Gode argumenter for alle fire scenarier

De som tror på scenario 1) vil peke på at inflasjonen i USA og eurosonen har falt raskere og mer smertefritt enn forventet. Prispresset i flere deler av økonomien ser ut til å svekkes videre og i det amerikanske arbeidsmarkedet har antallet utlyste stillinger falt til laveste nivå siden april 2020. Dette kan bidra til å dempe lønnsveksten ytterligere, som igjen taler for lavere inflasjon. Samtidig opprettholdes solid forbruksvekst i amerikansk økonomi og lite tilsier at ledigheten skal stige mye på kort sikt.

Argumenter for scenario 2) er svake indikatorer fra industrien, økning i antall selskaper som søker om konkursbeskyttelse og ikke minst at stadig flere selskaper må refinansiere gjeld de kommende kvartalene til langt høyere renter enn før. Den såkalte rentekurven, som tidligere har varslet resesjoner, lyser fortsatt rødt.

De som sverger til scenario 3) vil peke på at en relativt sterk amerikansk økonomi, optimisme i finansmarkedene og markedsrenter som allerede har falt, ikke er et godt utgangspunkt for at sentralbanken skal stimulere ytterligere gjennom å senke styringsrenten.

Scenario 4) kan som nevnt utløses dersom økonomien ikke forblir «passe svak», men styrkes så mye at det igjen blir press på knappe ressurser, ikke minst i de allerede stramme arbeidsmarkedene.

Finansmarkedene tar ofte feil

Som gjennom 2022 og 2023 gikk investorenes samlede forventninger i bølger. Fra optimisme om rentekutt, til økende resesjonfrykt og tilbake til «immaculate disinflation» som scenario 1) noen ganger omtales som.

For langsiktige investorer er det meningsløst å forsøke å forholde seg til slike stemningsskifter. Man bør heller ikke ta investeringsbeslutninger basert på den rådende stemningen, eller hva noen spår vil skje. Skal man benytte mer kortsiktige variasjoner i markedsstemningen, vil det i så fall være langt bedre å øke investeringene når pessimismen er dominerende, fremfor når alt ser rosenrødt ut.