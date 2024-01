Analytikerne hos Morgan Stanley avslørte nylig en rekke aksjer du «må» eie i 2024.

– Disse selskapene har betydelig oppside og er gode kjøp nå, sier Benjamin Swinburne, sjefanalytiker for teknologi i Morgan Stanley.

CNBC Pro gikk gjennom nylige undersøkelser for å finne Morgans Stanleys beste ideer for det nye året.

Spotify

Morgan Stanley holder fast ved Spotify som sin beste anbefaling i år.

Swinburne mener flere gode nyheter er på vei for strømmetjenester for musikk.

Analytikeren sier at trendene virker sterkest for musikkunderholdningsselskaper som Spotify. En viktig årsak er prisingsevnen.

– Vi har bare sett den første runden med prisøkninger i strømmetjenester for musikk og den første bevegelsen mot optimalisering av royaltybetalinger, sier Swinburne i analysen, ifølge CNBC.



Prisøkningene vil sannsynligvis gi en betydelig inntektsøkning, ifølge sjefanalytikeren.

Spotify-aksjen har steget med nær 140 prosent det siste året.

– Med et langt globalt løp for adopsjon av strømmetjenester for musikk, opprettholder vi Spotify som vår beste anbefaling med tanke på en differensiert inntjeningsestimat, sier Swinburne.

Howmet Aerospace

Howmet er meglerhusets beste valg innen luftfart for 2024, ifølge analytiker Kristine Liwag.

Morgan Stanley skriver i et ferskt notat at selskapet har bred appell blant investorer. Spesielt har Howmet eksponering mot originalutstyrproduksjon, i tillegg til ettermarkedet.

«Vi fortsetter å anse Howmet som best posisjonert for kommersiell luftfartsoppgang fra økningen i nye flybygg og reservedeler, skriver Liwag.

Liwag liker selskapets underbelånte balanse og rom for multiplekspansjon. Dette gjør Howmet godt posisjonert for utbytter i 2024 og fremover, la hun til.

Prisingskraften forblir også i fokus, skrev hun, ettersom etterspørselen etter flydeler intensiveres.

Samtidig har aksjen steget nesten 40 prosent det siste året.

«HWM tilbyr en god kombinasjon av vekst og kvalitet med et sterkt ledelsesteam, skriver Liwag.

T-Mobile

Morgan Stanley sier at de ser en rekke positive drivere for T-Mobile og tror giganten er klar til å ta markedsandeler.

Analytiker Simon Flannery liker selskapets solide program for utbytte.

«Det pågående programmet for kapitalretur antyder omtrent 12 milliarder dollar i tilbakekjøp av aksjer for 2024, med et nytt større program sannsynligvis sent neste år», skriver han.

T-Mobile nyter også fortsatt fruktene av fusjonen med Sprint i 2020.

«Marginene blir støttet av fusjonssynergier og med AI som gir en ekstra mulighet fremover».

Dette er enda en grunn til å kjøpe aksjen nå, ifølge Flannery.

BlackRock "Legger til selektiv risiko med BLK som toppvalg med potensial for rotasjon i faste inntekter for å støtte gjenakselerasjon av innstrømninger og attraktiv verdsettelse. ... Vi forblir selektive og foretrekker toppvalget BLK (og la nylig til selskapet på vår liste over finanssektorens beste) med tanke på dets eksponering mot vekstmuligheter (faste inntekter, indeks, ESG, private markeder, teknologiinntekter) og beste miks av produkt, distribusjonsbredde og skala for å fange opp rotasjonen i faste inntekter."

UnitedHealth "UnitedHealth er helsesektorens mest skalerte og diversifiserte tjenesteselskap som tilbyr motstandsevne gjennom selskapets integrerte virksomheter. Innen helseforsikring er skala konge, og UNH er den største nasjonale forsikringsgiveren med en topp tre-posisjon i nesten alle forsikringsmarkeder. ... En sterk balanse og kontinuerlig solid kontantgenerering gir fleksibilitet for fortsatte oppkjøp."

Howmet Aerospace "Vårt toppvalg innen luftfart er OW-Howmet da selskapet har eksponering mot både originalutstyr og ettermarked, rom for multipleks-pansjon, en underbelånt balanse klar for kapitalretur og sterk prisingsevne. ... TDG og HWM forblir godt posisjonert for kapitalretur i 2024 og fremover. ... Vi fortsetter å se Howmet som best posisjonert for kommersiell luftfartsoppgang fra økningen i nye flybygg og reservedeler. ... HWM tilbyr en flott kombinasjon av vekst og kvalitet med et sterkt ledelsesteam."