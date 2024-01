«Elektrifisering kan være en av de største vekstmulighetene i den industrielle økonomien når man vurderer antall områder som vil måtte utvikles, utvides eller moderniseres», sier Joshua Pokrzywinski, aksjeanalytiker for Morgan Stanley Research.

2023 var også et godt år for mange leverandører av elektriske komponenter, systemer og løsninger. ABB, som satser stort innenfor elektrifisering, robotisering og automatisering, så aksjen stige 43 prosent i 2023. Konkurrenten Siemens steg 34 prosent mens Schneider avsluttet året 40 prosent over kursen i januar 2023. Mitsubishi Electric steg 58 prosent. Alle tallene er inklusive utbytte.

Den mest omtalte aksjen innenfor elektriske biler, Tesla, fikk fordoblet sin aksjekurs i 2023.

For små marginer i elektriske biler?

Den mest omtalte aksjen innenfor elektriske biler, Tesla, fikk fordoblet sin aksjekurs i 2023. Oppgangen følger imidlertid en sterkt fallende aksjekurs i 2022, og derved svake sammenligningstall. Ved inngangen til 2024 er aksjen fortsatt verdsatt lavere enn ved starten av 2021 og 2022, og aksjen har kun steget litt over tre prosent på tre år. Fortjenestemarginen er markant redusert. Med en p/e på omkring 80 er det en risikabel investering.

Kinesiske BYD passerte Tesla som verdens største elbilprodusent i fjerde kvartal 2023, men aksjen sluttet året på nivå med åpningskursen. En annen kinesisk fabrikant, NIO har hatt et turbulent år med sterkt svingende aksjekurs og avsluttet fjoråret nesten seks prosent ned. Amerikanske Rivian Automatic, som du kanskje husker fikk en helt vanvittig høy vurdering ved børsnoteringen, opplevde et ras i aksjekursen i 2022 og har ikke på langt nær kommet tilbake til tidligere nivå (selv om aksjen steg 35 prosent i 2023).

Selskapet er ikke profitabelt, men ser ut til å nå et produksjonstall på 50 000 kjøretøyer i 2023. Aksjen representerer nok en svært risikabel investering, men har oppside. De tyske bilprodusentene har generelt klart overgangen fra forbrenningsmotorer til elektrisitet særdeles dårlig og har for det meste vært dårlige investeringer, med unntak av BMW.

Glem bilene

Investorer kan gjøre klokt i å se bort fra bilmarkedet og heller se på leverandører av elektrifiseringens underliggende infrastruktur, hvor marginene typisk er mye høyere. Ladestasjoner, energilagring, energioverførsel, elektriske drivlinjer, vann- og varmepumper og solenergi er eksempler på markedssegmenter i sterk vekst.

Morgan Stanley spår at markedet kan vokse seks prosent årlig de neste 20 årene, dobbelt så raskt som sektoren har vokst historisk. Det bør gi spennende muligheter til den langsiktige investor da intet tyder på at elektrifiseringsbølgen vil avta.