Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Runar Vatne går på et kjempetap i boligprosjektet Magasinparken i Ski. Han kjøpte blokker med Solon-leiligheter for utleie i 2020, men for den ene gjorde han ikke opp med Solon etter planen. Solon startet dekningssalg, og nå har Obos kjøpt blokken.

Vatne betalte nær 110 millioner kroner for blokken med 20 leiligheter, mens Obos bare betaler 85 millioner. Med påløpte renter er Vatnes tap på over 25 millioner kroner.

Marius Borthen og hans Blueberry Capital rigget seg for børsras og shortet markedet i fjor sommer, men så begynte børsene å stige. Likevel ble 2023 et bra år for fondet, med en avkastning på 17,3 prosent.

Borthen forklarer at de fikk dekket inn mye av short-posisjonene da rentene begynte å falle, og at de også traff bunnen i noen av posisjonene.

Venture-investeringene i norske teknologiselskaper bråbremset i fjor. Totalt ble det hentet inn 9,3 milliarder kroner i frisk kapital, en nedgang på over 40 prosent fra året før.

Kjetil Holmefjord i Sondo Capital, som følger den norske venturebransjen tett, mener det ikke ser ut til å snu helt ennå, men han tror stemningen i markedet vil bli hakket mer positiv.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om årets første meningsmåling, som viser klart blått flertall. Vel vitende om at ting kan endre seg meget raskt i norsk politikk, må det i dag kunne sies at det er svært lite sannsynlig med en ren Ap/Sp-regjering i 2025.

Høyre og Erna Solberg vil få med seg FrP, Venstre, KrF og trolig INP. Det er ikke et solid og trygt flertall, men langt bedre enn hva Jonas Gahr Støre kan håpe på, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse november, kl. 08.00

Tyskland: Industriordrer november, kl. 08.00

Sveits: KPI desember, kl. 08.30

Sveits: Detaljhandel november, kl. 08.30

ØMU: Konjunkturbarometer desember, kl. 11.00

ØMU: Detaljhandel november, kl. 11.00

USA: NY Fed inflasjonsforventninger, kl. 17.00

Annet:

SAS: Trafikktall desember, kl. 11.00

JPMorgan: Årlig helsekonferanse, San Francisco