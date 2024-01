Oslo Børs åpner ned mandag morgen.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.307,57, ned 0,77 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 1,10 prosent til 77,89 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,18 prosent til 72,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 79,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Årsaken til fallet er Saudi-Arabias priskutt på olje med levering i februar.

– Hvis vi bare fokuserer på fundamentale faktorer, inkludert høyere beholdninger, høyere Opec/ikke-Opec-produksjon og lavere enn forventede OSP-priser, ville det være umulig å være noe annet enn pessimistisk for råolje, sier analytiker i IG, Tony Sycamore.

– Imidlertid tar ikke den hensyn til det faktum at geopolitiske spenninger i Midtøsten utvilsomt øker igjen, noe som vil bety begrenset nedside, legger han til.

Equinor er ned 3,01 prosent til 323,70 kroner, mens Aker BP svekkes 1,76 prosent til 295,40 kroner. Vår Energi er ned 2,87 prosent til 31,83 kroner.

Opptur

Blant tungvekterne stiger Elkem 6,81 prosent til 21,96 kroner. SpareBank 1 Markets har mandag oppgradert til en kjøpsanbefaling på aksjen, og høyner samtidig kursmålet.

John Fredriksen-dominerte Frontline styrkes markant, og er nå opp 4,54 prosent til 231,50 kroner. Bakgrunnen for oppgangen er rykter om at rederiet er i ferd med å selge tankskip for over 3 milliarder kroner.

Aksjen har hittil i år steget 14 prosent, mens den de siste tolv månedene er opp 102 prosent.

2022 og 2023 har begge vært kanonår i shipping, og shippinganalytikerne mener at de nå går mot tidenes trippel i 2024.

Også ellers blant de mest omsatte er det i hovedsak shippingaksjene som styrkes. Hafnia klatrer 0,14 prosent til 72,00 kroner, MPC Container Ships legger på seg 0,44 prosent til 14,90 kroner, og Okeanis Eco Tankers stiger 2,41 prosent til 297,50 kroner.

Øverst på vinnerlisten troner Aqua Bio Technology med en oppgang på 37,31 prosent til 7,14 kroner. Det kommer etter at aksjen la på seg kraftige 62,50 prosent fredag, etter varsling av mangedoblet omsetning i fjor og bruttomargin på 50 prosent.

– Overtagelsen av Coverbrands har så stor omsetning at vi bør ikke skru mye på avtalene før det får stor effekt på bunnlinjen, sa administrerende direktør Håvard Lindstrøm til Finansavisen.

I rødt

Aksjen som mandag faller mest er Lytix Biopharma , med en nedgang på 17,22 prosent til 6,25 kroner. Aksjen steg over 60 prosent før helgen, etter melding om at selskapets lisensieringspartner Verrica Pharmaceuticals har dosert siste pasient i del 2 av selskapets fase 2-studie av LTX-315.