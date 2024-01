Bekymringen for Elon Musks narkotikabruk har festet seg blant ledere og styremedlemmer i seriegründerens seks selskaper de siste årene, skriver Wall Street Journal.

Verdens klart rikeste person skal ifølge avisens kilder ha brukt LSD, kokain, ecstasy og fleinsopp på private fester over hele verden, hvor deltakerne har signert taushetsavtaler eller gitt fra seg sine telefoner for å få komme inn. Musk har tidligere røyket marihuana offentlig, og hevder å ha resept på det smertedempende stoffet ketamin – som har blitt et stadig mer vanlig rusmiddel.

SpaceX-kontrakter

Kilder nær Musk hevder at bruken av narkotika – og særlig ketamin – stadig pågår. Bekymringene dreier seg først og fremst om de helsemessige konsekvensene, men også hvor skadelig det kan være for hans selskaper.

KJØPER SPACEX-OPPSKYTNINGER: Amerikanske myndigheter. Foto: NTB

Wall Street Journal viser eksempelvis til at bruk av ulovlige narkotiske stoffer sannsynligvis bryter med føderalt regelverk og kan sette milliardkontraktene SpaceX har med myndighetene i fare. SpaceX er nå det eneste amerikanske selskapet godkjent for å transportere NASA-astronauter til og fra Den internasjonale romstasjonen. Videre har Pentagon kjøpt flere rakettoppskytninger av SpaceX de siste årene, og selskapet vurderer også å sette opp en stor virksomhet for å selge satellittjenester til nasjonale sikkerhetsorganer.

Ulovlig narkotikabruk vil i tillegg være i brudd med retningslinjer i både SpaceX og Tesla, og reise spørsmål om Musks lederposisjon i børsnoterte Tesla, der styret plikter overfor aksjeeierne å overvåke ledelsen. I 2019 skal narkotikabekymringer og frustrasjon over Musks ustabile oppførsel ha vært utslagsgivende for at Linda Johnson Rice ikke stilte til gjenvalg i Tesla-styret.

Sover på kontoret

Musk har selv ikke villet kommentere saken, men en av hans advokater – Alex Spiro – opplyser at Musk med jevne og ujevne mellomrom blir testet hos SpaceX og aldri har testet positivt. Spiro hevder overfor Forbes at Wall Street Journal farer med «falske fakta» – uten å spesifisere hva han sikter til.

MUSK-ADVOKAT: Alex Spiro. Foto: NTB

En del av problemet for styremedlemmer har vært hvorvidt Musks narkotikabruk kan forklare hans uvanlige oppførsel, eksempelvis den konsekvente mangelen på søvn han selv har omtalt og som har slått ut i at han regelmessig har sovet på kontoret i Tesla og X. Musk blander jobb og fritid på en måte avisen karakteriserer som uvanlig selv for andre konsernsjefer.

I tillegg til Tesla, SpaceX og X består Musk-porteføljen av The Boring Co. (infrastruktur/tunneler), Neuralink (hjerneimplantater) og xAI (kunstig intelligens).