På Børsmorgen mandag snakket Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes om at produksjonen av flytende naturgass (NGL) har løftet USAs oljeproduksjon fra 13 til 20 millioner fat pr. dag.

Med denne bredere definisjonen av olje produserer den vestlige halvkule nå mer enn OPEC.

– Dette handler ikke bare om å produsere masse produkter, men våtgassen gir jo også mye mer naturgass til LNG. Altså er det bare å bygge ut LNG-terminaler hvis man trenger mer gass til Europa, sa Molnes.

«The widow maker»

Samtidig pekte han på at de to største naturgassprodusentene i USA, Chesapeake og Southwestern Energy, er i ferd med å slå seg sammen.

– Naturgass blir jo kalt «the widow maker», med henvisning til dem som har vært for optimistiske til det som er en av de mest brutale råvarene å handle i. Ofte har de gamblet seg fra gård og grunn, fortsatte Molnes.

– Chesapeake/Southwestern-fusjonen viser at landet USA er en stor gasskule. Permian-feltet er jo like stort som hele Sør-Norge. Det å tro at USA går tomt for olje og gass er som å tro at Norge går tomt for gråstein – det er så mye olje og gass der borte at du fatter det ikke, la kommentatoren til.