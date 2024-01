Etterspørselen etter rentefond tok seg kraftig opp blant norske fondskunder i 2023, og ble et av temaene da spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet gjestet Børsmorgen mandag.

– Rentefond fikk en renessanse. Våre kunder nettokjøpte fond for i overkant av 5 milliarder kroner i fjor, og rundt 70 prosent av dette var i rentefond. For bare få år siden var det nesten ikke interesse for rentefond, da det ikke var rente å hente, sa han.

10-15 prosent

Men i fjor var det 5 prosent rente å hente på likviditetsfond (pengemarkedsfond), som i stor grad låner ut til norske kommuner, strømselskaper, sparebanker og andre solide selskaper. I de mest risikable rentefondene (high yield), som låner ut til private selskaper, var renten 10-15 prosent i fjor.

– Pengene strømmet derfor inn i rentefond, sa Sættem.

Fem av topp 10

Og så sterk var strømmen at rentefond tok halvparten av plassene på fjorårets topp 10-liste over Nordnet-kundenes mest nettokjøpte fond. Heimdal Høyrente var det mest populære fondet av alle, og fikk selskap på listen av både Holberg Kreditt, Alfred Berg Nordic High Yield, KLP Likviditet og Fondsfinans High Yield.

– High yield-fond er absolutt et godt supplement til aksjefond. På lang sikt skal aksjefond gi best avkastning, men flere mener nå du får en veldig god risikojustert avkastning i high yield-fond, fortsatte spareøkonomen.