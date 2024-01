Nøkkelindeksene på Wall Street begynner uken blandet mandag.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner ned 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,5 prosent.

Flyprodusenten Boeing faller 8,4 prosent ved børsåpning etter at 171 Boeing 737 MAX 9-fly ble satt på bakken som følge av en hendelse med et splitter nytt Alaska Airlines-fly som fikk et gapende hull i skroget etter 20 minutters flygning. Flyet returnerte til flyplassen uten skader blant passasjerene eller besetningen, men ulykken må så klart undersøkes, og flyene får ikke ta av før årsaken er konkludert.

Det amerikanske transporttilsynet National Transportation Safety Board meldte at hendelsen startet med en kraftig eksplosjon med en så voldsom kraft at den rev av nakkestøtter og seterygger, og blåste opp cockpitdøren. En lærer skal senere ha funnet det sprengte flypanelet i bakgården sin.

Boeing har hatt en rekke problemer med flyene sine, og spesielt 737 MAX 8-flyene, som hadde to alvorlige ulykker i 2018 og 2019, der flyets autopilot sendte flyene i bakken.

Alaska Air har kansellert mer enn 200 flyvninger etter grunnstøtingen av 737 Max 9-flyet og faller 4,1 prosent ved børsåpning.