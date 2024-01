Equinor endte ned 4,5 prosent, Aker BP falt 4 prosent og Vår Energi endte også ned 4 prosent.

I rødt

Aksjen som falt mest var Lytix Biopharma , med en nedgang på 19,2 prosent. Aksjen steg over 60 prosent før helgen, etter melding om at selskapets lisensieringspartner Verrica Pharmaceuticals har dosert siste pasient i del 2 av selskapets fase 2-studie av LTX-315.

Opptur

Øverst på vinnerlisten endte Aqua Bio Technology etter varsling av mangedoblet omsetning i fjor og bruttomargin på 50 prosent.

– Overtagelsen av Coverbrands har så stor omsetning at vi bør ikke skru mye på avtalene før det får stor effekt på bunnlinjen, sa adm. direktør Håvard Lindstrøm til Finansavisen.

Aksjen steg mandag over 30 prosent og er opp over 120 prosent siste to handelsdager på børs.

Blant tungvekterne steg Elkem 7,7 prosent. SpareBank 1 Markets har mandag oppgradert til en kjøpsanbefaling på aksjen, og høyner samtidig kursmålet. I tillegg har Pareto Securities hevet kursmålet til 30 kroner og spår dermed en oppgang på rundt 40 prosent.

– Svarte natta, sa Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen om Elkem-resultatene for tre måneder siden. Nå spår han kursfest.

Crayon falt etter at Bloomberg fredag rapporterte at Bain Capitals økte bud for kjøp av SoftwareOne har mottatt en lunken respons fra selskapets styre.

«Selv om denne sagaen kanskje ikke er over, er det foreløpig en negativ overførbarhet til Crayon-aksjen», skriver Sparebank 1 Markets mandag.

Det har vært spekulasjoner i investormiljøer om Bains bud på SoftwareOne kan lede til et bud på Crayon, ifølge meglerhuset. Teorien er at Bain vil bruke SoftwareOne som en plattform for å konsolidere bransjen.

Crayon var ned så mye som 4,7 prosent mandag, men snudde fallet og endte opp 0,4 prosent.

John Fredriksen-dominerte Frontline steg mandag 1,1 prosent. Bakgrunnen for oppgangen er rykter om at rederiet er i ferd med å selge tankskip for over 3 milliarder kroner.

Aksjen har hittil i år steget 14 prosent og siste tolv måneder har aksjen mer enn doblet seg i verdi.

2022 og 2023 har begge vært kanonår i shipping, og shippinganalytikerne mener at de nå går mot tidenes trippel i 2024.