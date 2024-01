Avslutter partnerskap med Nike

Etter måneder med spekulasjoner bekreftet Woods' agent, Mark Steinberg, at golfstjernen tok en forretningsbeslutning om å ikke fornye avtalen med Nike.

Mens Woods' fremtidige sponsorplaner er ukjente, forsikrer han om at «det vil definitivt være et nytt kapittel». Spekulasjoner peker mot On Running eller golfutstyrprodusenten TaylorMade som potensielle partnere, skriver CNBC.

Estimater indikerer at når Woods spiller fire runder, genererer han en eksponering for Nike som tilsvarer mellom 2 og 4 millioner dollar. Til tross for dette forventer analytikere en begrenset påvirkning på Nike. Selskapet har gradvis trappet ned sin innsats innen golf de siste årene, da dette ikke utgjorde en betydelig inntektskilde for merket. I 2016 kunngjorde den sportsgiganten at de ville avslutte produksjonen av golfutstyr.